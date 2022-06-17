И, действительно, скабрезные (и ложные) комментарии Марта Хельме о том, что большинство прибывающих украинок больны ВИЧ, который они пойдут разносить по Эстонии, массово занимаясь проституцией, также дошли до европейской прессы (Financial Times). Еще до образования новой возможной коалиции с ЕКРЕ, уже снова повеяло временами, когда высказывания министра Хельме вынуждали Юри Ратаса извиняться перед всеми на свете.

Самому же Юри Ратасу и его партии вновь беспристрастно припоминают, что до сих пор формально действует договор о сотрудничестве Центристской партии с партией русского тирана Путина, “Единой Россией” (снова Financial Times). На этой же связи с Кремлем акцентируют внимание и популярные политические комментаторы в Твиттере - как, например, Бианна Голодрыга с 250 тысячами подписчиков.

Отдельные пользователи даже проводят параллели между правительственным кризисом в Эстонии и аналогичным развалом правительства Болгарии, происходящем в это же время. Иногда эстонским политикам приходится даже призывать иностранных комментаторов в том же Твиттере к сдержанности - мол, не стоит переоценивать длину руки Кремля, у нас хватает своих внутренних противоречий.

Развал коалиции повышает политические риски