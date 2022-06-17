В Лондоне, Париже и Вашингтоне многих интересует, продолжит ли Эстония свой внешнеполитический курс после смены правительства, а доводам тех, кто обрушил прежнее правительство мало кто поверил, пишет проживающий в Мадриде эстонский обозреватель Владислав Велижанин.
Новое правительство Эстонии в мировой прессе: не станет ли Таллинн подражать Орбану и Эрдогану?
Одновременно с тем, как европейская пресса публиковала одно хорошо расходящееся интервью премьер-министра Каллас за другим, в самой Эстонии разразился правительственный кризис.
Когда разногласия между реформистами и центристами достигли наивысшей точки и стали достоянием общественности, борьба за власть на Тоомпеа стала объектом внимания не только эстонских, но и зарубежных СМИ. Неудивительно, ведь в европейских столицах уже успели прозвать полюбившуюся им Каю Каллас “железной леди”, намекая на ее сходство со знаменитым британским премьером Маргарет Тэтчер. А какое прозвище дадут следующему премьер-министру Эстонии?
Дали отпор России, но споткнулись на ровном месте
На уровне Европы об эстонском правительственном кризисе всегда говорят в контексте российско-украинской войны. Прежде всего, в Великобритании (The Guardian) и, например, Франции (Le Monde) Каю Каллас цитируют как внятного и последовательного европейского лидера, призывающего к эффективному противостоянию российской агрессии.
На этом фоне особенно абсурдно смотрится краткий пересказ сути разразившегося политического кризиса: “правительство рухнуло после недельных споров о дошкольном образовании и социальных выплатах”. Со стороны складывается однозначное первое впечатление - повод для развала коалиции притянут, что называется, за уши. Хотя напрямую подозрения в неискренности эстонской оппозиции, конечно, никто не высказывает.
Скелеты во вновь открытом шкафу
Зато СМИ с удовольствием цитируют саму Каю Каллас, которая заявляет о сходстве некоторых ее оппонентов с главным оппонентом всех западных стран. “Праворадикалы в Эстонии выражаются теми же словами, что и Владимир Путин, препятствуют принятию украинских беженцев и списывают все на военную истерию,” приводит цитату премьера The Guardian.
И, действительно, скабрезные (и ложные) комментарии Марта Хельме о том, что большинство прибывающих украинок больны ВИЧ, который они пойдут разносить по Эстонии, массово занимаясь проституцией, также дошли до европейской прессы (Financial Times). Еще до образования новой возможной коалиции с ЕКРЕ, уже снова повеяло временами, когда высказывания министра Хельме вынуждали Юри Ратаса извиняться перед всеми на свете.
Самому же Юри Ратасу и его партии вновь беспристрастно припоминают, что до сих пор формально действует договор о сотрудничестве Центристской партии с партией русского тирана Путина, “Единой Россией” (снова Financial Times). На этой же связи с Кремлем акцентируют внимание и популярные политические комментаторы в Твиттере - как, например, Бианна Голодрыга с 250 тысячами подписчиков.
Отдельные пользователи даже проводят параллели между правительственным кризисом в Эстонии и аналогичным развалом правительства Болгарии, происходящем в это же время. Иногда эстонским политикам приходится даже призывать иностранных комментаторов в том же Твиттере к сдержанности - мол, не стоит переоценивать длину руки Кремля, у нас хватает своих внутренних противоречий.
Развал коалиции повышает политические риски
Рост неопределенности в ближней перспективе из-за развала коалиционного правительства — такой вердикт вынесло одно из трех крупнейших американских рейтинговых агенств Fitch Solutions в оперативно опубликованном докладе от 8 июня. Американские аналитики напоминают, что момент для смены правительства очень неудобный, потому что Эстония должна готовится к участие в Саммите трех морей в Риге с 20 по 21 июня, к саммиту Североатлантического альянса в Мадриде с 29 по 30 июня и, конечно, к выборам в Рийгикогу уже в марте следующего года.
Кто будет представлять Эстонию на этих встречах и какой будет позиция официального Таллинна? Успеет ли новое правительство достаточно подготовиться к этим встречам? В неопределенных условиях нынешнего кризиса НАТО и Евросоюзу меньше всего нужно, чтобы еще один союзник начал строптиво подражать Венгрии или Турции.
“Фактор России” упоминается и здесь, но в несколько другом ключе — политическую турбулентность в докладе связывают на фоне войны с критическим падением рейтинга частично опирающейся на пророссийский электорат Центристской партии. Поэтому ожидается, что партия “Отечество” сделает выбор в пользу коалиции с реформистами и социал-демократами. По мнению американцев, отечественникам выгоднее дистанцироваться от центристов, потому что их избиратели требуют жесткой позиции в отношении России.
Однако, в непростой переходный период возрастают риски безопасности для Эстонии. Проще говоря, если Россия планирует военную провокацию против Эстонии, то проще “прощупать на слабость” правительство, в котором либо не хватает некоторых министров, как сейчас, либо которое еще не успело сработаться как единая команда. Впрочем, по оценке Fitch, гарантии безопасности от США и Евросоюза по-прежнему убедительно удерживают Россию от прямой агрессии, ведь тогда им в любом случае придется столкнуться со всем блоком НАТО.
Коалиция умерла, да здравствует коалиция!
В 2022 году после начала российского вторжения в Украину Эстония начала занимать все более ведущую роль в формировании самой европейской внешней политики, что было на ура встречено в международной прессе. Разница между невнятными, тянущими время, скучными политиками из “старой Европы” и сияющей и решительной Каей Каллас, заметна невооруженным глазом. Поэтому новости о возможной отставке премьер-министра Эстонии вызвали резонанс в Европе.
В Лондоне, Париже и Вашингтоне, не говоря о Киеве, никого не интересуют детские пособия в Эстонии. Зато огромное значение играет передача Эстонией рекордного объема военной помощи всеми силами отбивающейся от захватчиков Украине.
Представьте теперь, что на этом фоне вам сообщают, что вместо нынешней стойкой коалиции правительство могут возглавить политические силы, пусть и формально, но имеющие договор о сотрудничестве с партией Путина, при поддержке праворадикалов, которые хотят закрыть Эстонию от “заразных” украинских беженцев. Несложно понять, почему наши союзники не в восторге от таких сомнительных перспектив.
К счастью, похоже, что необходимость продолжить внешнеполитический курс страны осознает и большинство политиков, от которых зависит будущее новой коалиции. Еще два года назад плохой идеей было вытаскивать на всеобщее обозрение неотесанных и неспособных сдерживать себя деятелей из EKRE, тут же принявшихся разбрасываться оскорблениями и популизмом.
Сегодня же повторять эксперимент с правлением праворадикалов было бы безответственным и рискованным политическим маневром, который ослабил бы глобальную коалицию по отражению российской агрессии и, возможно, даже подставил бы под удар саму Эстонию.
Все указывает на то, что груз ответственности перед своей страной и перед союзниками за рубежом перевесит желание эстонских парламентариев получить кратковременные политические барыши. Наши союзники могут быть спокойны. Ну а в Украине покой настанет лишь после изгнания российских оккупантов, чему будущее правительство Эстонии, уверен, поспособствует всеми доступными средствами.