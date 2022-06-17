Softrend, один из старейших и самых известных производителей дизайнерской мебели в Эстонии, ожидает, что скоро удаленная работа все-таки сменится традиционной работой в офисах, и запустил новый бренд офисной мебели Intuit by Softrend.
Дизайн ⟩ Назад в офисы? Да, но при условии модной и удобной конторской мебели
По словам Йоонатана Винкеля, руководителя семейного предприятия Softrend, которое в этом году отмечает свое 25-летие, предприятие больше известно жителям Эстонии как производитель диванов и другой мебели для дома, и работа в этом направлении будет продолжена, но теперь много внимания будет уделяться развитию и производству офисной мебели.
«Подготовку к производству офисной мебели мы начали шесть лет назад с участием местных и зарубежных дизайнеров, сейчас в серийном производстве около десятка различных групп продуктов. Мы уже несколько лет в основном экспортируем из Эстонии офисную мебель. Сейчас мы расширили производство и уделили больше внимания развитию, увеличили команду и вышли на рынок с совершенно отдельным брендом Intuit by Softrend», — сказал Винкель.
«На офисную мебель уже сейчас приходится более трети всего оборота, и в ближайшие три года объем ее производства должен превысить объемы производства мебели для дома. Мы также постепенно пересматриваем нашу бизнес-модель — если до сих пор мы осуществляли продажу почти в 40 странах через реселлеров, то с Intuit мы хотим выйти на наших конечных клиентов напрямую посредством интернет-магазина», — отметил Винкель.
«Мы видим тенденцию возвращения работников в свои офисы после окончания пандемии. Социализация и командная работа важны как для компаний, так и для самих сотрудников, но для того, чтобы побудить людей вернуться на рабочие места и быть желанными работодателями, надо чтобы старые офисы были адаптированы к изменившимся ожиданиям, поэтому мы прогнозируем настоящий бум в области офисной мебели», — подчеркнул Винкель.
«То, как мы работаем, значительно изменилось за последние 5-10 лет, и пандемия ускорила эту тенденцию. Прежде всего, люди привыкли к домашнему комфорту, поэтому мягкая мебель становится более значимой, а значимость классических письменных столов и стульев снижается. Поскольку за столом можно работать и у себя дома, акцент в офисах теперь делается на среду, ориентированную на общение или различные совместные виды деятельности», — поделился руководитель Softrend.
«Для того, чтобы сотрудники хотели вернуться в офис, а также для повышения эффективности и привлечения новых талантов, интерьер рабочих помещений должен быть гибким и оформленным так, чтобы его можно было быстро изменить в соответствии с потребностями. По сути, для каждой задачи существует рабочая среда, которая облегчает сотруднику соответствующую деятельность. Название Intuit образовано от слова интуитивный – человек сам определяет и чувствует, какая среда подходит ему лучше всего», – добавил Винкель.
«Еще одно большое изменение — это изменение открытых офисов, главная проблема которых — шум и другие внешние помехи. Вот почему мебель Intuit производится с использованием звукопоглощающих материалов и дизайнерских решений, характеристики которых заложены на этапе проектирования и протестированы совместно с инженерами-акустиками финской компании Akukon», – сказал Винкель.
Среди заказчиков офисной мебели Softrend такие международные компании как Amazon, Google и Microsoft, а в Эстонии – Bolt, Nortal и Pipedrive.