Дизайн ⟩ Назад в офисы? Да, но при условии модной и удобной конторской мебели

По словам Йоонатана Винкеля, руководителя семейного предприятия Softrend, которое в этом году отмечает свое 25-летие, предприятие больше известно жителям Эстонии как производитель диванов и другой мебели для дома, и работа в этом направлении будет продолжена, но теперь много внимания будет уделяться развитию и производству офисной мебели.

«Подготовку к производству офисной мебели мы начали шесть лет назад с участием местных и зарубежных дизайнеров, сейчас в серийном производстве около десятка различных групп продуктов. Мы уже несколько лет в основном экспортируем из Эстонии офисную мебель. Сейчас мы расширили производство и уделили больше внимания развитию, увеличили команду и вышли на рынок с совершенно отдельным брендом Intuit by Softrend», — сказал Винкель.

Руководитель семейного предприятия Softrend Йоонатан Винкель. Фото: Jaana Syld

«На офисную мебель уже сейчас приходится более трети всего оборота, и в ближайшие три года объем ее производства должен превысить объемы производства мебели для дома. Мы также постепенно пересматриваем нашу бизнес-модель — если до сих пор мы осуществляли продажу почти в 40 странах через реселлеров, то с Intuit мы хотим выйти на наших конечных клиентов напрямую посредством интернет-магазина», — отметил Винкель.