Раамат: бездействие властей грозит потерей 18 млн евро, люди станут заправляться в Латвии

"Если оценка Министерства экономики Латвии оправдается и цены на топливо у наших южных соседей упадут на 10 центов, это будет означать, что бензин в Латвии станет стоить на 20 центов меньше, чем в Эстонии. Ситуация с дизельным топливом более сложная, но цена на него будет примерно на шесть-восемь центов в пользу Латвии", - пояснил Раамат, а также добавил, что эстонские транспортные компании подсчитали, что разница в цене уже на пять центов уже влияет на решения перевозчиков о заправке в соседей стране.