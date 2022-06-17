По оценке исполнительного директора Эстонского союза топливных компаний (Eesti Õliühing) Марта Раамата, решение Латвии отменить обязательство по смешиванию биотоплива к концу 2023 года приведет в Эстонии к потере 18 миллионов евро налоговых поступлений, если государство не предпримет никаких действий, пишет Rus.ERR.
Раамат: бездействие властей грозит потерей 18 млн евро, люди станут заправляться в Латвии
"Если оценка Министерства экономики Латвии оправдается и цены на топливо у наших южных соседей упадут на 10 центов, это будет означать, что бензин в Латвии станет стоить на 20 центов меньше, чем в Эстонии. Ситуация с дизельным топливом более сложная, но цена на него будет примерно на шесть-восемь центов в пользу Латвии", - пояснил Раамат, а также добавил, что эстонские транспортные компании подсчитали, что разница в цене уже на пять центов уже влияет на решения перевозчиков о заправке в соседей стране.
"В предыдущий период, когда цены на дизельное топливо в Эстонии были выше, чем в Латвии, из-за высоких ставок акциза, наши компании заправлялись в соседней стране в среднем на 32 млн евро в год. По всей вероятности, прежняя ситуация восстановится, и Эстония отправит в Латвию в общей сложности около 18 миллионов евро налоговых денег", - предупредил Март Раамат.
Он также посетовал на то, что все другие страны уже приняли оперативные меры по смягчению беспрецедентного роста цен, а в Эстонии все еще продолжают анализировать ситуацию.