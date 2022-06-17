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Postimees в Украине ⟩ Даже 80-летний украинский солдат жаждет биться с российской армией

Яанус Пийрсалу
Даже 80-летний украинский солдат жаждет биться с российской армией
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Боец ОУН по прозвищу Малыш сидит в одном из многочисленных джипов, подаренных батальону эстонским НКО Pariisi Moto. Малыш известен тем, что последние четыре года воюет со своим лабрадором.
Боец ОУН по прозвищу Малыш сидит в одном из многочисленных джипов, подаренных батальону эстонским НКО Pariisi Moto. Малыш известен тем, что последние четыре года воюет со своим лабрадором. Фото: Jaanus Piirsalu

Самый старый 80-летний боец батальона ОУН по прозвищу Тихон каждый день ходит на Восточно-украинском фронте к командиру, чтобы спросить, когда его уже отправят на передовую биться с врагом?

«У меня нет времени ждать, у меня на счету каждый день, - сказал Postimees Тихон, который является одним из самых старых украинских солдат на фронте. – Но командир батальона не хочет отправлять. Конечно, я понимаю, что это работа для молодых». Тихон ухмыляется и кивает в сторону 65-летнего солдата по прозвищу Кент. Оба они из Западной Украины и являются ветеранами ОУН. Воюют с небольшими перерывами с самого начала донбасской войны – с 2014 года.

Старейший солдат ОУН Тихон.
Старейший солдат ОУН Тихон. Фото: Jaannus Piirsalu
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