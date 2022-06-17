Postimees в Украине ⟩ Даже 80-летний украинский солдат жаждет биться с российской армией

«У меня нет времени ждать, у меня на счету каждый день, - сказал Postimees Тихон, который является одним из самых старых украинских солдат на фронте. – Но командир батальона не хочет отправлять. Конечно, я понимаю, что это работа для молодых». Тихон ухмыляется и кивает в сторону 65-летнего солдата по прозвищу Кент. Оба они из Западной Украины и являются ветеранами ОУН. Воюют с небольшими перерывами с самого начала донбасской войны – с 2014 года.