Горькая правда: тот, кто зимой послушал продавцов электроэнергии, оказался в проигрыше

Цены на электроэнергию сейчас такие же высокие, как и в зимние месяцы, а если взглянуть на предлагаемые сейчас пакеты с фиксированной ценой, становится ясно: даже при том, что цена на на электроэнергию напрямую зависит от срока, на который вы фиксируете цену, кусаются даже цены на пятилетние контракты.

К примеру, на июль Eesti Energia предлагает цену в 130 евро за мегаватт-час при заключении договора на 5 лет, а для контрактов на более короткий период цены начинаются от 160 евро за мегаватт-час; Alexela предлагает годовой контракт с фиксированной ценой по 185 евро/мегаватт-час - то есть, если фиксировать цену сейчас, для потребителя она окажется чуть ли не в два раза выше средней стоимости электроэнергии на бирже за февраль, при этом прошлой зимой договорные цены колебались между 100 и 190 евро за мегаватт-час.