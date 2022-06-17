"Газпром" закрутил газовый вентиль еще для одной европейской страны

При этом в GRTgaz заверили, что запасы во французских газовых хранилищах заполнены на 56%.

Ранее на этой неделе российский энергетический гигант «Газпром» предупредил, что значительно сократит поставки в Европу.

В «Газпроме» говорят, что сокращение поставок газа по газопроводу «Северный поток» связано с ремонтом, но представители ЕС убеждены, что Москва пытается оказать давление на союзников Украины.

Итальянский энергетический гигант Eni также объявил в пятницу, что получает от российского "Газпрома" только 50 процентов желаемого объема.

"Газпром" объявил, что поставит 50% заказа (фактический объем поставок почти не изменился по сравнению со вчерашним объемом поставки)", - сказал Eni.