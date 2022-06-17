"За дураков держите?" Объявление о продаже квартиры в Нымме озадачило покупателей

На первый взгляд однокомнатная квартира в доме, сданном в 2021 году, выглядит как любая другая. Однако потенциальных покупателей раздражает слоган «Nõmme mändide all» («Под ныммескими соснами»). Когда читаешь описание квартиры, становится понятно, что всего лишь слова, причем не соответствующие действительности.

«Сосны еще не начали расти», — говорит Scheme-East.

«Эта верхняя деревянная часть дома сделана из сосны», — считает -Renkz. А вот SupergaybuttStuff уверен, что электрические столбы на улице, вероятно, сделаны из сосны.

В комментариях заметно общее негодование по поводу происходящего с продажами квартир в новых домах. Крупные проекты, которые с гордостью рекламируют девелоперы, обычно не представляют собой ничего особенного, а перегретый рынок, похоже, основан на фальшивых обещаниях или рушащихся воздушных замках.

«Аааа, это напоминает мне «дом среди зелени в Кристийне» на плакате недалеко от Лёвенру. Рядом с новыми домами нет ни одного дерева, зато через дорогу есть парк», — вспоминает DefinitelyAlphamale.