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"За дураков держите?" Объявление о продаже квартиры в Нымме озадачило покупателей

rus.postimees.ee
"За дураков держите?" Объявление о продаже квартиры в Нымме озадачило покупателей
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Новый жилой дом в Нымме. Где сосны?
Новый жилой дом в Нымме. Где сосны? Фото: KV.EE

Redditi foorumikeskkonnas arutletakse Nõmme kinnisvarapakkumise üle, mis paistab lausvaledele faktidele üles ehitatud. Vaatame, mis netirahval öelda on!

В интернет-среде Reddit обсуждается предложение о продаже недвижимости в Нымме, которое, похоже, построено на ложных фактах, передает Kodu. Читайте, что пишут пользователи Cети!

На первый взгляд однокомнатная квартира в доме, сданном в 2021 году, выглядит как любая другая. Однако потенциальных покупателей раздражает слоган «Nõmme mändide all» («Под ныммескими соснами»). Когда читаешь описание квартиры, становится понятно, что всего лишь слова, причем не соответствующие действительности. 

«Сосны еще не начали расти», — говорит Scheme-East.

«Эта верхняя деревянная часть дома сделана из сосны», — считает -Renkz. А вот SupergaybuttStuff уверен, что электрические столбы на улице, вероятно, сделаны из сосны.

В комментариях заметно общее негодование по поводу происходящего с продажами квартир в новых домах. Крупные проекты, которые с гордостью рекламируют девелоперы, обычно не представляют собой ничего особенного, а перегретый рынок, похоже, основан на фальшивых обещаниях или рушащихся воздушных замках.

«Аааа, это напоминает мне «дом среди зелени в Кристийне» на плакате недалеко от Лёвенру. Рядом с новыми домами нет ни одного дерева, зато через дорогу есть парк», — вспоминает DefinitelyAlphamale.

«Есть где-то крошечные сосенки, да и дом изначально планировался малюпусенький, но строители по ошибке построили большой дом», — иронизирует GameplayDude_YouTube. 

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