С 27 февраля Эстония приняла уже более 42 700 украинских военных беженцев.
Эстония приняла почти 43 000 украинских беженцев
Эстония приняла почти 43 000 украинских беженцев
За последние сутки в Эстонию прибыли еще 200 беженцев, в том числе 37 детей, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
Из прибывших накануне беженцев для 69 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, отмечает Rus.ERR.
Всего с конца февраля Эстония приняла в общей сложности 42 771 беженца из Украины.
Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 беженцев.