Эстония приняла почти 43 000 украинских беженцев

За последние сутки в Эстонию прибыли еще 200 беженцев, в том числе 37 детей, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

Из прибывших накануне беженцев для 69 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, отмечает Rus.ERR.

Всего с конца февраля Эстония приняла в общей сложности 42 771 беженца из Украины.