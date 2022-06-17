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Эстония приняла почти 43 000 украинских беженцев

rus.postimees.ee
Эстония приняла почти 43 000 украинских беженцев
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Украинские беженцы.
Украинские беженцы. Фото: Alex Chan Tsz Yuk

С 27 февраля Эстония приняла уже более 42 700 украинских военных беженцев.

За последние сутки в Эстонию прибыли еще 200 беженцев, в том числе 37 детей, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

Из прибывших накануне беженцев для 69 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, отмечает Rus.ERR.

Всего с конца февраля Эстония приняла в общей сложности 42 771 беженца из Украины.

Ранее в правительстве заявляли, что страна готова разместить до 50 000 беженцев.

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