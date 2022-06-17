В Пирита агрессивная кошка терроризирует собак: местные жители не могут найти на нее управу

«Я гуляла с собакой, когда из сада выскочила большая черно-белая кошка и напала на нее», — пишет хозяйка собаки в своем посте в Фейсбуке.

«Кошка пряталась под автомобилем, а когда я проходила мимо, трижды бросалась на собаку, которая была меньше ее», — описывается в другом посте.

Из сообщений становится ясно, что кошка поцарапала и травмировала нескольких собак. Выяснилось, что кошка терроризирует собак уже довольно долго.

«Пару лет назад ко мне подошел хозяин кошки и попросил не позволять моим собакам гулять по его газону, поскольку у него живет злая кошка, который может напасть. Я учла его просьбу и всегда ходила по другой стороне дороги», — пишет владелица собаки.

«Это Сипсик», — откликнулся один из пользователей Фейсбука, назвав кличку злой кошки.