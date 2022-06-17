Управа таллиннского района Пирита отмечает, что недавно в группах Facebook появился целый ряд сообщений о нападениях обитающей в Пирита злой кошки на гулявшую с хозяйкой собаку, или о преследовании собак этой кошкой.
В Пирита агрессивная кошка терроризирует собак: местные жители не могут найти на нее управу
«Я гуляла с собакой, когда из сада выскочила большая черно-белая кошка и напала на нее», — пишет хозяйка собаки в своем посте в Фейсбуке.
«Кошка пряталась под автомобилем, а когда я проходила мимо, трижды бросалась на собаку, которая была меньше ее», — описывается в другом посте.
Из сообщений становится ясно, что кошка поцарапала и травмировала нескольких собак. Выяснилось, что кошка терроризирует собак уже довольно долго.
«Пару лет назад ко мне подошел хозяин кошки и попросил не позволять моим собакам гулять по его газону, поскольку у него живет злая кошка, который может напасть. Я учла его просьбу и всегда ходила по другой стороне дороги», — пишет владелица собаки.
«Это Сипсик», — откликнулся один из пользователей Фейсбука, назвав кличку злой кошки.
По словам старейшины Пирита Тыниса Лийната, жалоб на злую кошку в районную управу не поступало, но нормальной эту ситуацию не назовешь. «Содержание собак и кошек в Таллинне регулируется правилами, в которых установлены соответствующие требования. Помимо прочего, хозяин животного не должен допускать, чтобы собака или кошка могла покинуть двор и напасть на других животных или людей. Собака или кошка не должны беспокоить или подвергать опасности других животных и людей, или причинять им вред», — сказал старейшина района.