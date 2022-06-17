Говорят, что утро вечера мудренее, но комментарий председателя попечительского совета Пушкинской школы Ирины Пановой на план действий по введению эстоноязычного обучения, подготовленный в Тарту, вчера утром был настолько же печальным, как и в начале собрания попечительского совета, прошедшего накануне вечером, пишет Tartu Postimees.
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Попечительский совет школы угрожает Тартуской мэрии судом из-за перевода обучения на эстонский язык
Попечительский совет школы угрожает Тартуской мэрии судом из-за перевода обучения на эстонский язык
План, подготовленный в результате нескольких месяцев работы правящего союза, говорит о том, что две школы для детей с родным русским языком должны за четыре года завершить процесс перехода на эстоноязычное обучение, а это означает, что 75 процентов работы должно вестись на эстонском языке. Постепенно, начиная с первых классов ступеней. Эстоноязычными должны стать и детские сады для детей с родным русским языком.
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