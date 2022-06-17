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Попечительский совет школы угрожает Тартуской мэрии судом из-за перевода обучения на эстонский язык

Юри Саар, Tartu Postimees
Попечительский совет школы угрожает Тартуской мэрии судом из-за перевода обучения на эстонский язык
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На собрании попечительского совета Пушкинской школы сомнения председателя Ирины Пановой (справа) не рассеялись. С программой перехода на эстонский язык обучения приходили знакомить вице-мэр Тарту Леммит Каплинский (слева на переднем плане) и руководитель отдела образования Рихо Рааве (второй слева).
На собрании попечительского совета Пушкинской школы сомнения председателя Ирины Пановой (справа) не рассеялись. С программой перехода на эстонский язык обучения приходили знакомить вице-мэр Тарту Леммит Каплинский (слева на переднем плане) и руководитель отдела образования Рихо Рааве (второй слева). Фото: Margus Ansu

Говорят, что утро вечера мудренее, но комментарий председателя попечительского совета Пушкинской школы Ирины Пановой на план действий по введению эстоноязычного обучения, подготовленный в Тарту, вчера утром был настолько же печальным, как и в начале собрания попечительского совета, прошедшего накануне вечером, пишет Tartu Postimees.

План, подготовленный в результате нескольких месяцев работы правящего союза, говорит о том, что две школы для детей с родным русским языком должны за четыре года завершить процесс перехода на эстоноязычное обучение, а это означает, что 75 процентов работы должно вестись на эстонском языке. Постепенно, начиная с первых классов ступеней. Эстоноязычными должны стать и детские сады для детей с родным русским языком.

Объяснять происходящее в Пушкинскую школу ходили вице-мэр Леммит Каплинский и руководитель отдела образования Рихо Рааве. «Мы рассказали о своих переживаниях и мнениях, но вице-мэра они особо не интересуют. Он сказали, что это уже и есть компромиссное решение, но не сказал, с кем этот компромисс достигался, - сказала Панова. – Мы обсудили с родителями, что будем делать дальше. Я пообещала, что продолжу консультации с юристами и тогда подготовим иск в суд».

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