Попечительский совет школы угрожает Тартуской мэрии судом из-за перевода обучения на эстонский язык

План, подготовленный в результате нескольких месяцев работы правящего союза, говорит о том, что две школы для детей с родным русским языком должны за четыре года завершить процесс перехода на эстоноязычное обучение, а это означает, что 75 процентов работы должно вестись на эстонском языке. Постепенно, начиная с первых классов ступеней. Эстоноязычными должны стать и детские сады для детей с родным русским языком.

Объяснять происходящее в Пушкинскую школу ходили вице-мэр Леммит Каплинский и руководитель отдела образования Рихо Рааве. «Мы рассказали о своих переживаниях и мнениях, но вице-мэра они особо не интересуют. Он сказали, что это уже и есть компромиссное решение, но не сказал, с кем этот компромисс достигался, - сказала Панова. – Мы обсудили с родителями, что будем делать дальше. Я пообещала, что продолжу консультации с юристами и тогда подготовим иск в суд».