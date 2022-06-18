Посетить его мастерскую почитают за честь президенты и премьер-министры, а его книги расходятся по самым известным библиотекам мира. Этого человека любят взрослые и обожают дети. Он живет в Старом городе и, наверное, по праву является самым известным украинцем во всех странах Балтии.
Персона ⟩ Художник и монах Анатолий Лютюк: в гостях у самого известного украинца в странах Балтии
Битва за свободу
Я застал Анатолия Лютюка, как всегда, за работой. У него в гостях снова группа людей из Украины и Чехии. Обсуждаются вопросы волонтерской помощи беженцам и украинской армии. Сейчас горячая пора. После 24 февраля 2022 года Украинский культурный центр, созданный Анатолием Лютюком в 2013 году накануне российской интервенции на Донбассе, снова занят сбором помощи, теперь уже для всей сражающейся Украины. За три месяца волонтерам удалось собрать около 3 100 000 евро, на которые покупаются бронежилеты, автомобили и дроны для украинской армии.
Конечно, сам Анатолий не смог бы все это делать самостоятельно. В его команде выходцы из Украины и других стран Европы, ощутимо помогают эстонские активисты. Сыновья Богдан и Нестор возложили на себя неподъемную ношу – третий месяц в режиме двадцать четыре на семь они вместе с отцом делают невозможное, чтобы добыть бронежилеты во всех известных и неизвестных складах Европы. При этом они еще пытаются как-то работать на своих основных местах и хотя бы изредка видеть свои семьи.
«Мы много лет укрепляли авторитет нашей организации. Теперь это дает нам возможность помогать нашей Родине – Украине», – так ответил Анатолий Лютюк на вопрос, как Центру украинской культуры удается аккумулировать столько средств и усилий.
По сути дела, история центра тянется с далекого 1975 года, когда уроженец села в Тернопольской области окончил Таллиннский художественный институт. Он ехал тогда в Эстонию, чтобы пробираться дальше – в Финляндию или Швецию. Молодой художник мечтал вырваться в свободный мир. Но реалии жизни в республике оказались жестче, чем он предполагал. КГБ в зародыше пресекало попытки инакомыслящих самовольно покинуть пределы СССР. Особенно строгий надзор происходил на приграничных со странами Запада территориях.
Однако Советской империи оставалось недолго, и в конце восьмидесятых свободолюбивый художник включается в тогда еще диссидентскую работу. Анатолий примкнул к тем, кто мечтал о выходе Эстонии из состава СССР и обретении независимости. Молодые либералы организуют митинги и активно пропагандируют идеи свободного мира среди населения. Как известно, Эстонии удалось бескровно вырваться из «братских» оков империи.
Убежище культуры
За заслуги перед молодой республикой Анатолий Лютюк получает гражданство, но и не думает почивать на лаврах. В 1991 году он регистрирует в Таллинне Украинскую греко-католическую церковь, на что получает благословение от исполняющего тогда обязанности главы Украинской Греко-католической церкви Архиепископа Володимира Стернюка.
С этого момента начинается история создания Центра украинской культуры. В начале 1990- х Анатолий Лютюк и его единомышленники находят средства в католических фондах и среди друзей, выкупают у Таллинна помещение на Лаборатоориуми, 22. Так появляется помещение для будущей церкви – одного из ярких культовых сооружений Старого города, чья уникальность и новизна только подчеркивается аурой старинного места.
При церкви в честь иконы Богородицы-Троеручицы открывается Школа монастырских искусств, где начинает работу типография. Книги выпускаются позабытыми ныне «раннепечатными» способами на старых немецких станках. И бумага, и чернила для этих книг – дело рук печатников-волонтеров из Школы монастырских искусств. Открываются классы каллиграфии и воскресная школа для детей украинских переселенцев.
Тянуть всю эту махину Лютюку помогают люди из многих стран мира. Практически вахтенным методом они приезжают и работают в Центре украинской культуры. В типографии работают студенты специализированных университетов Европы, которые в XXI веке приобретают бесценный опыт средневекового и ренессансного книгопечатания. Студентка из Словении Лаура несколько лет пыталась попасть сюда, забрасывая электронную почту своими сообщениями. «В какой-то момент мы сдались и сказали ей: приезжай», – говорит Нестор Лютюк, сын Анатолия. Ассистентка Лауры, студентка из Италии Джулия Кабасси заявляет, что ей неизвестно, существуют ли где-то еще в Европе подобные места.
Под руководством Анатолия Лютюка в этих стенах выходят в мир уникальные книги о любви к Богу и природе, о добре и зле. Но это не элитарные философские трактаты для высоколобых академиков. Сложные понятия со страниц этих книг доносятся до читателя просто и наглядно, чтобы стать понятными и детям, и глубоким старикам.
Один из таких крупных проектов под названием «Книга доброты» Анатолий Лютюк закончил совсем недавно. Это сборник реальных историй, произошедших в зоне боевых действий в Украине. Каждую историю художник документировал сам во время своих волонтерских поездок на Донбасс. А другие книги Анатолия Лютюка теперь хранятся в Библиотеке Вернадского в Киеве, библиотеке конгресса США в Вашингтоне, государственных библиотеках Эстонии.
В воскресной школе украинские дети получают знания от лучших преподавателей искусств. Поэзию и культуру преподают украинские поэтессы Катерина Новак и Марко Терен. Новак также ведет множество культурных проектов как в Украине, так и в Эстонии. Глава Конгресса Украинцев Эстонии Вера Конык проводит в центре политико-просветительские мероприятия, на которых обсуждаются проблемы современной Украины. Частыми гостями на таких встречах оказываются депутаты Рийгикогу. Лично посетить Украинский культурный центр считают своим долгом государственные деятели разных стран, включая всех президентов независимой Украины.
Сам Лютюк-старший ведет в воскресной школе кружок ремесленного мастерства, где учит детей собственными руками делать игрушки из дерева. Художник говорит, что таков его метод популяризации христианских ценностей. Одна из таких игрушек стала основой документального фильма «Казка про коника» от киевских режиссеров Дениса Страшного и Ульяны Осовской (в эстонском прокате – «Война и деревянная лошадка»). Осенью 2021 года лента вышла в прокат кинотеатров Украины и стран Балтии, получила награды на многих международных кинофестивалях.
Несколько жизней
И все это лишь малая часть того, что происходит внутри Украинского культурного центра и вблизи его стен. Лично я постоянно задаюсь лишь одним вопросом: где Анатолий Лютюк находит время на реализацию своих проектов? Вопрос риторический, конечно. Но мне и правда непонятно, как Анатолий успевает жить еще и собственной жизнью, которая продолжается как бы параллельно жизни центра.
С девяностых годов он посвятил себя монашескому служению. Он монах в миру, принадлежащий лесному цистерцианскому монастырю Хюлланд (область Викен в Южной Норвегии). Каждый день Анатолий читает молитву за все живое, что создано Богом, и молитву за Украину, на что он лично получил благословение от Верховного архиепископа украинской греко-католической церкви Любомира Гузара.
Он продолжает работу над множеством художественных проектов. Работы Лютюка можно увидеть в помещениях на Лаборатоориуми, 22, где расположены и Украинский культурный центр, и Церковь Богородицы-Троеручицы.
При этом он активно занимается волонтерской деятельностью, помогая беженцам из зоны боевых действий и военным на передовой. Эта страница его жизни открылась акциями помощи пострадавшим на Майдане в 2014 году. Позже Украинский культурный центр начинает укреплять обороноспособность Украины, сотрудничая с добровольческими батальонами и регулярными подразделениями вооруженных сил Украины. Упомянутый украинско-эстонский фильм вышел по следам именно этой многоэтапной работы.
Возможно, ответ на вопрос о времени, которое берется у Лютюка таким загадочным образом, состоит в том, что ему удалось создать живую структуру – культурный организм, который в какой-то момент стал жить своей собственной жизнью, не зависящей от воли одного, пусть и такого важного, человека.
Анатолий Лютюк
• 1947 год – родился в селе Великие Борки, Украина
• 1969 год – окончил училище декоративноприкладного искусства в Вижнице, Украина
• 1975 год – окончил Таллиннский художественный институт (ныне – Эстонская художественная академия)
• 1991 год – зарегистрировал приход в Таллинне, при котором с того же года действует Монастырская школа искусств
• 2013 год – основал Украинский культурный центр