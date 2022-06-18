Персона ⟩ Художник и монах Анатолий Лютюк: в гостях у самого известного украинца в странах Балтии

Битва за свободу

Я застал Анатолия Лютюка, как всегда, за работой. У него в гостях снова группа людей из Украины и Чехии. Обсуждаются вопросы волонтерской помощи беженцам и украинской армии. Сейчас горячая пора. После 24 февраля 2022 года Украинский культурный центр, созданный Анатолием Лютюком в 2013 году накануне российской интервенции на Донбассе, снова занят сбором помощи, теперь уже для всей сражающейся Украины. За три месяца волонтерам удалось собрать около 3 100 000 евро, на которые покупаются бронежилеты, автомобили и дроны для украинской армии.

Конечно, сам Анатолий не смог бы все это делать самостоятельно. В его команде выходцы из Украины и других стран Европы, ощутимо помогают эстонские активисты. Сыновья Богдан и Нестор возложили на себя неподъемную ношу – третий месяц в режиме двадцать четыре на семь они вместе с отцом делают невозможное, чтобы добыть бронежилеты во всех известных и неизвестных складах Европы. При этом они еще пытаются как-то работать на своих основных местах и хотя бы изредка видеть свои семьи.

«Мы много лет укрепляли авторитет нашей организации. Теперь это дает нам возможность помогать нашей Родине – Украине», – так ответил Анатолий Лютюк на вопрос, как Центру украинской культуры удается аккумулировать столько средств и усилий.