Будущее атомной энергетики прояснится в первую неделю июля

Заместитель председателя Комиссии по окружающей среде Европейского парламента и член фракции Зеленые – Европейский свободный альянс от Нидерландов Бас Эйкхаут (на фото) сказал, что голосование по классификации зеленой энергии пройдет в первую неделю июля. По его словам, есть три причины, по которым зеленые не считают экологически приемлемой ядерную энергию. «Во-первых, негативный след атомной энергетики – это ядерные отходы, – говорит Эйкахут. – Атомная энергетика не дает выбросов CO2, но зеленая классификация основана на том, что инвестиции не должны иметь никаких негативных последствий для окружающей среды».

Во-вторых, Эйкхаут считает, что инвесторам атомной энергетики не нужна зеленая маркировка. «Им нужно, чтобы все риски брало на себя правительство. Инвесторы тратят большие деньги, когда общественное мнение поддерживает строительство атомной электростанции, а зеленая маркировка для этого не нужна», – добавил Эйкхаут.