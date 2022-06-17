Найден кандидат на должность посла США в Эстонии

«Процесс выбора и утверждения следующего посла США продолжается. Кандидат найден, в настоящее время кандидатура рассматривается Белым домом», - сообщил ERR в пятницу пресс-секретарь посольства Марк Нейлор.

Предыдущий посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл объявил о своей отставке в июне 2018 года, назвав в качестве причины противоречивые заявления тогдашнего американского президента Дональда Трампа в адрес НАТО и европейских союзников.