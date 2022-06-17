Администрация Соединенных Штатов Америки нашла кандидата на должность нового посла в Эстонии. В течение почти четырех лет в Эстонии не было посла США.
Найден кандидат на должность посла США в Эстонии
Найден кандидат на должность посла США в Эстонии
«Процесс выбора и утверждения следующего посла США продолжается. Кандидат найден, в настоящее время кандидатура рассматривается Белым домом», - сообщил ERR в пятницу пресс-секретарь посольства Марк Нейлор.
Предыдущий посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл объявил о своей отставке в июне 2018 года, назвав в качестве причины противоречивые заявления тогдашнего американского президента Дональда Трампа в адрес НАТО и европейских союзников.
Позже Трамп назначил новым послом Уильяма Эллисона Грейсона, кандидатура которого также была одобрена Сенатом США в августе 2020 года, но до Эстонии он так и не доехал.
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