Украина получила одобрение от Европейской комиссии на получение статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее выступление транслировалось в твиттере Еврокомиссии.
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Еврокомиссия приблизила Украину к ЕС
Еврокомиссия приблизила Украину к ЕС
Вчера в Киеве побывали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги. Представитель Елисейского дворца, отвечая, почему визит происходит именно сейчас, сказал, что его лучше было совершить перед саммитом ЕС, так как на нем будет обсуждаться заявка Киева на членство.