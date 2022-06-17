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Еврокомиссия приблизила Украину к ЕС

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Еврокомиссия приблизила Украину к ЕС
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Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy receives a questionnaire to begin the process for considering his country's application for European Union membership from EU Commission President Ursula von der Leyen in Kyiv, Ukraine, on Friday, April 8, 2022. (AP Photo/Adam Schreck)
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy receives a questionnaire to begin the process for considering his country's application for European Union membership from EU Commission President Ursula von der Leyen in Kyiv, Ukraine, on Friday, April 8, 2022. (AP Photo/Adam Schreck) Фото: Adam Schreck

Украина получила одобрение от Европейской комиссии на получение статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее выступление транслировалось в твиттере Еврокомиссии.

Вчера в Киеве побывали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги. Представитель Елисейского дворца, отвечая, почему визит происходит именно сейчас, сказал, что его лучше было совершить перед саммитом ЕС, так как на нем будет обсуждаться заявка Киева на членство.

«Мы подошли к моменту, когда нам, европейцам, нужно послать четкие политические сигналы Украине и ее народу, когда он героически сопротивляется», - сказал неназванный представитель администрации Макрона.

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