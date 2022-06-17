На стадионе A. Le Coq Arena появится современный центр физической подготовки

В центре, который должен быть готов в ноябре, будет уникальное в Эстонии оборудование для физического развития, тренировок, реабилитации и проведения различных тестов футболистов. Свой вклад в концепцию центра, специально с учетом потребностей наших футболистов, внесли главный тренер эстонской сборной Томас Хеберлии, его коллега Михаэль Мюллер из Швейцарии, который в течение пяти лет работал в Швейцарском центре спортивной медицины. Этот центр занимается подготовкой олимпийских спортсменов. Руководителем проектирования центра стал Рауль Йерва – известный тренер по физической подготовке, который получил образование в Англии.

«С точки зрения физподготовки, создание этого центра является для эстонского футбола большим шагом вперед. До сих пор нам очень не хватало этого сектора. Теперь у нас появилась возможность заполнить этот пробел. Что касается инфраструктуры, то тут все оборудование будет на очень хорошем уровне – это поможет сборным и клубам вывести физическую подготовку на новый уровень», - сказал он.