Стадион A. Le Coq Arena осенью этого года будет дополнен современным центром физической подготовки, который предоставит футболистам нашей страны наилучшие условия для тренировок и восстановления.
На стадионе A. Le Coq Arena появится современный центр физической подготовки
В центре, который должен быть готов в ноябре, будет уникальное в Эстонии оборудование для физического развития, тренировок, реабилитации и проведения различных тестов футболистов. Свой вклад в концепцию центра, специально с учетом потребностей наших футболистов, внесли главный тренер эстонской сборной Томас Хеберлии, его коллега Михаэль Мюллер из Швейцарии, который в течение пяти лет работал в Швейцарском центре спортивной медицины. Этот центр занимается подготовкой олимпийских спортсменов. Руководителем проектирования центра стал Рауль Йерва – известный тренер по физической подготовке, который получил образование в Англии.
Йерва надеется, что новый центр даст толчок для развития физической подготовки.
«С точки зрения физподготовки, создание этого центра является для эстонского футбола большим шагом вперед. До сих пор нам очень не хватало этого сектора. Теперь у нас появилась возможность заполнить этот пробел. Что касается инфраструктуры, то тут все оборудование будет на очень хорошем уровне – это поможет сборным и клубам вывести физическую подготовку на новый уровень», - сказал он.