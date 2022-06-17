Coop Eesti сообщает в соцсетях, что от имени предприятия снова массово распространяются мошеннические сообщения самого разного вида, самый распространенный из которых содержит изображение различных комбинаций чисел, сообщает Elu24.
ОСТОРОЖНО ⟩ Участились мошенничества от имени Соор: вместо выигрыша можно лишиться солидной суммы
Мошенничество заключается в том, что сначала людей просят в комментариях угадать число, отличное от изображенного на картинке (например, 555). Затем комментаторам отправляется сообщение с просьбой зарегистрировать свои данные на некоем веб-сайте.
«Мы призываем всех участников таких игр всегда внимательно следить за именем и адресом организатора игры, призывающего людей делиться своими данными», — предупреждает пост на Фейсбук-странице Coop.
«Например, в этот раз организатором является Coop_Eesti (между двумя словами стоит подчеркивание), а также coop estonia (строчными буквами и с точкой в конце) и Coop esti (с одной строчной буквой "e")», - указывается в посте. Его авторы добавляют, что веб-адрес, на который переправляются участники, не имеет отношения к официальному сайту coop.ee.
Coop Eesti всегда всегда убеждаться в аутентичности организатора игр в социальных сетях и не вводить свои личные данные на подозрительных сайтах - ведь вместо выигрыша можно получить солидный счет.
Для того, чтобы мошенничество было удалено из Facebook как можно скорее, следует немедленно сообщать о нем. Это можно сделать, нажав на три точки в правом верхнем углу мошеннического поста.
Руководитель отдела коммуникаций Coop Eesti Мартин Мийдо сообщил Elu24, что в последние годы явно участились попытки мошенничества от имени Coop, и чтобы их пресечь, Coop Eesti Keskühistu сотрудничает как с Департаментом государственной инфосистемы, так и с телекоммуникационными компаниями и полицией.
О мошенничестве необходимо сообщить в Facebook
По словам Мийдо, мошенничества обычно удается ликвидировать в разумные сроки благодаря подписчикам страницы Coop в Facebook, которые всегда оперативно извещают о возможном обмане и сообщают об этом администрации Facebook. В результате Facebook удаляет мошеннический пост.
«Когда мы обнаруживаем мошенничество, мы сообщаем об этом всем на нашем веб-сайте и на стене Facebook, добавляя основные советы о том, как распознать вредоносные кампании», — объясняет Мийдо, добавляя, что, к сожалению, людей, стоящих за мошенничеством, трудно установить.
«Поскольку лица, совершившие преступление, остались не установленными, полиция закрывала уголовное дело», — поясняет он.
В конце мая банк Coop также предостерегал от мошенников, объявив в социальных сетях, что для получения личных данных в Facebook от имени банка распространяется реклама, призывающая к участию в лотерее «Keeruta ratast ja võida» («Вращай колесо и выигрывай»).
Руководитель отдела по связям с общественностью банка Coop Катре Татрик говорит, что в последние несколько лет финансовые мошенничества стали серьезной проблемой в Эстонии.
«Мы постоянно напоминаем нашим клиентам на своем веб-сайте, в социальных сетях и в информационной брошюре, чтобы они были осторожны в отношении мошенничеств. Мы также делаем это через СМИ, а также участвовали в кампании Эстонского союза банков «Нет, спасибо!», которая учит нас распознавать мошенничество», — отмечает Татрик. Она добавляет, что если есть малейшее подозрение, что вас обманывают или что вы стали жертвой мошенничества, следует немедленно уведомить и банк, и полицию.