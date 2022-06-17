ОСТОРОЖНО ⟩ Участились мошенничества от имени Соор: вместо выигрыша можно лишиться солидной суммы

О мошенничестве необходимо сообщить в Facebook

По словам Мийдо, мошенничества обычно удается ликвидировать в разумные сроки благодаря подписчикам страницы Coop в Facebook, которые всегда оперативно извещают о возможном обмане и сообщают об этом администрации Facebook. В результате Facebook удаляет мошеннический пост.

«Когда мы обнаруживаем мошенничество, мы сообщаем об этом всем на нашем веб-сайте и на стене Facebook, добавляя основные советы о том, как распознать вредоносные кампании», — объясняет Мийдо, добавляя, что, к сожалению, людей, стоящих за мошенничеством, трудно установить.

«Поскольку лица, совершившие преступление, остались не установленными, полиция закрывала уголовное дело», — поясняет он.

В конце мая банк Coop также предостерегал от мошенников, объявив в социальных сетях, что для получения личных данных в Facebook от имени банка распространяется реклама, призывающая к участию в лотерее «Keeruta ratast ja võida» («Вращай колесо и выигрывай»).

Руководитель отдела по связям с общественностью банка Coop Катре Татрик говорит, что в последние несколько лет финансовые мошенничества стали серьезной проблемой в Эстонии.