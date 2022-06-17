Пт, 17.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Новый владелец Челси: «Привлекать игроков любой ценой невозможно»

rus.postimees.ee
Новый владелец Челси: «Привлекать игроков любой ценой невозможно»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Тодд Боэли.
Тодд Боэли. Фото: Xavier Collin/image Press Agency/Xavier Collin/image Press Agency

Новый владелец «Челси» Тодд Боэли заявил, что громких трансферов в исполнении лондонского клуба станет гораздо меньше, передает sport.ua

«Финансовый фейр-плей начинает действовать, и это ограничит возможность привлекать игроков любой ценой. UEFA воспринимает это всерьез и будет продолжать относиться к этому всерьез. Будут строгие финансовые санкции и дисквалификация по спортивным состязаниям».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готов подписать Роберта Левандовски.

Ключевые слова
Наверх