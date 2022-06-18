Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 16 по 23 июня.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа
Таллинн
Тынис Мяги. Olen valind tee/Я выбрал путь
● 17 июня в 19:00
Художественный музей KUMU (Вейценберги, 34 / Валге, 1)
Тынис Мяги, выступавший на сцене в течение десятилетий, оставил огромный след в эстонской музыке. Пройден долгий творческий путь, который найдет отражение в концертной программе. Будет и совершенно новая музыка. Стоимость билетов от 5 до 23 евро.
Балет Марины Кеслер «Анна Каренина» на музыку Дмитрия Шостаковича
● 18 июня в 19:00
Национальная опера «Эстония» (бульвар Эстония, 4)
Выдающийся роман Льва Толстого вдохновляет множество художников разных направлений. С помощью музыки Дмитрия Шостаковича Марина Кеслер переводит этот шедевр мировой литературы на язык балета. Всем известный сюжет, как и полагается лучшим произведениям искусства, крайне трагичен. История соблазнов и моральных конфликтов отличается здесь драматургической связностью. Музыке Шостаковича присуще особое напряжение, а из отдельных переплетающихся мелодий рождается симфоническая целостность. Стоимость билетов от 12 до 39 евро.
Фестиваль RUFE - 5MIINUST, SMILERS & STEFAN
● 18 июня в 19:00
Карьер Румму (шоссе Хаапсалу, 13, Румму)
На фоне пепельных гор и голубой лагуны выступят эстонские группы 5MIINUST, Smilers и певец Stefan. Посетители смогут увидеть захватывающее огненное шоу, провести время на аттракционах, выпить освежающие коктейли и перекусить. Фестиваль продлится до 2 часов ночи. Стоимость билетов от 23 до 29 евро.
Тренировки по футболу в Кристийне
● 19 июня в 13:00
Парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)
В Кристийне проходят бесплатные тренировки по футболу для детей. Пробные тренировки и увлекательные занятия проводятся под руководством тренера FC Flora. Встреча с тренером состоится в воскресенье в 13 часов в парке Лёвенру.
Иванов день в Хааберсти
● 22 июня с 15:00 до 23:00
Озеро Харку (Палдиское шоссе, 124а)
Хедлайнер праздника – группа Groove Coverage из Германии. На сцене также выступят Вольдемар Куслап, Cityflash & Laura-Ly, Sunshine Band и Hanna-Sandra. Ведущий праздника Марк Китаев. На месте будет возможность подкрепиться. Для детей открыта детская зона, а вечером будет зажжен большой костер Ивановой ночи. Мероприятие бесплатное.
Иванов день в Музее под открытым небом
● 23 июня с 19:00 до 00:00
Музей под открытым небом (Вабаыхумуузеуми-теэ, 12)
Выступят группы Kukerpillid и Leigarid. Пройдут интересные тематические развлечения на любой вкус. Можно сплести венок, смастерить из соломы краття (домового), сыграть в игры, заглянуть в баню, предсказать будущее, послушать сказки и попробовать сбить масло. Обычный билет – 19 евро, льготный – 14 евро, семейный билет – 38 евро.
Ида-Вирумаа
Концерт «Свет нашей души»
● 16 июня в 18:00
Центр культуры Кохтла-Ярве (Кескалеэ, 36, Кохтла-Ярве)
Итоговый концерт весеннего сезона танцевальной студии «Пять звезд». Руководители Айникки Сеппар и Анастасия Усова. Стоимость билета – 3 евро.
Дни Эстонской Банной Культуры в Нарве
● 18 июня с 14:00 до 20:00
Улица Линнусе, 2
Фестиваль знакомит посетителей с банной культурой страны. Открыты разные типы бань, проводятся тематические мастер-классы. Посетители фестиваля могут пользоваться всеми банями или только поучаствовать в развлекательных мероприятиях, послушать лекции, пройти мастер-классы, испытать себя в различных соревнованиях или попрыгать с младшими членами семьи на большом батуте. Стоимость билета – 5 евро, семейный билет – 15 евро.
Иванов день в Нарве
● 23 июня с 19:00 до 00:00
Зона активного отдыха Äkkeküla (улица Раху, 34)
Жителей города и его гостей приглашают вместе отпраздновать Иванов день. В программе праздника: конкурсы, игры для детей и взрослых, концерт музыкальных и танцевальных коллективов, зажжение костра. До встречи на вечеринке в Äkkeküla!