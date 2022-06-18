Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа

Таллинн

Тынис Мяги. Olen valind tee/Я выбрал путь

● 17 июня в 19:00

Художественный музей KUMU (Вейценберги, 34 / Валге, 1)

Тынис Мяги, выступавший на сцене в течение десятилетий, оставил огромный след в эстонской музыке. Пройден долгий творческий путь, который найдет отражение в концертной программе. Будет и совершенно новая музыка. Стоимость билетов от 5 до 23 евро.

Балет Марины Кеслер «Анна Каренина» на музыку Дмитрия Шостаковича

● 18 июня в 19:00

Национальная опера «Эстония» (бульвар Эстония, 4)

31.08.2020, Tallinn. Koreograaf Marina Kesler Estonia teatris. FOTO: MADIS VELTMAN/POSTIMEES Фото: Madis Veltman

Выдающийся роман Льва Толстого вдохновляет множество художников разных направлений. С помощью музыки Дмитрия Шостаковича Марина Кеслер переводит этот шедевр мировой литературы на язык балета. Всем известный сюжет, как и полагается лучшим произведениям искусства, крайне трагичен. История соблазнов и моральных конфликтов отличается здесь драматургической связностью. Музыке Шостаковича присуще особое напряжение, а из отдельных переплетающихся мелодий рождается симфоническая целостность. Стоимость билетов от 12 до 39 евро.

Фестиваль RUFE - 5MIINUST, SMILERS & STEFAN

● 18 июня в 19:00

Карьер Румму (шоссе Хаапсалу, 13, Румму)

На фоне пепельных гор и голубой лагуны выступят эстонские группы 5MIINUST, Smilers и певец Stefan. Посетители смогут увидеть захватывающее огненное шоу, провести время на аттракционах, выпить освежающие коктейли и перекусить. Фестиваль продлится до 2 часов ночи. Стоимость билетов от 23 до 29 евро.

Тренировки по футболу в Кристийне

● 19 июня в 13:00

Парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)

Футбол. Фото: Shutterstock