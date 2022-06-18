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Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа

Виктор Любарец
, репортер
Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа
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Иванова ночь.
Иванова ночь. Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix

Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 16 по 23 июня.

Таллинн

Тынис Мяги. Olen valind tee/Я выбрал путь

● 17 июня в 19:00

Художественный музей KUMU (Вейценберги, 34 / Валге, 1)

Тынис Мяги, выступавший на сцене в течение десятилетий, оставил огромный след в эстонской музыке. Пройден долгий творческий путь, который найдет отражение в концертной программе. Будет и совершенно новая музыка. Стоимость билетов от 5 до 23 евро.

Балет Марины Кеслер «Анна Каренина» на музыку Дмитрия Шостаковича

● 18 июня в 19:00

Национальная опера «Эстония» (бульвар Эстония, 4)

31.08.2020, Tallinn. Koreograaf Marina Kesler Estonia teatris. FOTO: MADIS VELTMAN/POSTIMEES
31.08.2020, Tallinn. Koreograaf Marina Kesler Estonia teatris. FOTO: MADIS VELTMAN/POSTIMEES Фото: Madis Veltman

Выдающийся роман Льва Толстого вдохновляет множество художников разных направлений. С помощью музыки Дмитрия Шостаковича Марина Кеслер переводит этот шедевр мировой литературы на язык балета. Всем известный сюжет, как и полагается лучшим произведениям искусства, крайне трагичен. История соблазнов и моральных конфликтов отличается здесь драматургической связностью. Музыке Шостаковича присуще особое напряжение, а из отдельных переплетающихся мелодий рождается симфоническая целостность. Стоимость билетов от 12 до 39 евро.

Фестиваль RUFE - 5MIINUST, SMILERS & STEFAN

● 18 июня в 19:00

Карьер Румму (шоссе Хаапсалу, 13, Румму)

На фоне пепельных гор и голубой лагуны выступят эстонские группы 5MIINUST, Smilers и певец Stefan. Посетители смогут увидеть захватывающее огненное шоу, провести время на аттракционах, выпить освежающие коктейли и перекусить. Фестиваль продлится до 2 часов ночи. Стоимость билетов от 23 до 29 евро.

Тренировки по футболу в Кристийне

● 19 июня в 13:00

Парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)

Футбол.
Футбол. Фото: Shutterstock

В Кристийне проходят бесплатные тренировки по футболу для детей. Пробные тренировки и увлекательные занятия проводятся под руководством тренера FC Flora. Встреча с тренером состоится в воскресенье в 13 часов в парке Лёвенру.

Иванов день в Хааберсти

● 22 июня с 15:00 до 23:00

Озеро Харку (Палдиское шоссе, 124а)

Хедлайнер праздника – группа Groove Coverage из Германии. На сцене также выступят Вольдемар Куслап, Cityflash & Laura-Ly, Sunshine Band и Hanna-Sandra. Ведущий праздника Марк Китаев. На месте будет возможность подкрепиться. Для детей открыта детская зона, а вечером будет зажжен большой костер Ивановой ночи. Мероприятие бесплатное.

Иванов день в Музее под открытым небом

● 23 июня с 19:00 до 00:00

Музей под открытым небом (Вабаыхумуузеуми-теэ, 12)

Музей под открытым небом.
Музей под открытым небом. Фото: Shutterstock

Выступят группы Kukerpillid и Leigarid. Пройдут интересные тематические развлечения на любой вкус. Можно сплести венок, смастерить из соломы краття (домового), сыграть в игры, заглянуть в баню, предсказать будущее, послушать сказки и попробовать сбить масло. Обычный билет – 19 евро, льготный – 14 евро, семейный билет – 38 евро.

Ида-Вирумаа

Концерт «Свет нашей души»

● 16 июня в 18:00

Центр культуры Кохтла-Ярве (Кескалеэ, 36, Кохтла-Ярве)

Баня.
Баня. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja/Scanpix

Итоговый концерт весеннего сезона танцевальной студии «Пять звезд». Руководители Айникки Сеппар и Анастасия Усова. Стоимость билета – 3 евро.

Дни Эстонской Банной Культуры в Нарве

● 18 июня с 14:00 до 20:00

Улица Линнусе, 2

Фестиваль знакомит посетителей с банной культурой страны. Открыты разные типы бань, проводятся тематические мастер-классы. Посетители фестиваля могут пользоваться всеми банями или только поучаствовать в развлекательных мероприятиях, послушать лекции, пройти мастер-классы, испытать себя в различных соревнованиях или попрыгать с младшими членами семьи на большом батуте. Стоимость билета – 5 евро, семейный билет – 15 евро.

Иванов день в Нарве

● 23 июня с 19:00 до 00:00

Зона активного отдыха Äkkeküla (улица Раху, 34)

Жителей города и его гостей приглашают вместе отпраздновать Иванов день. В программе праздника: конкурсы, игры для детей и взрослых, концерт музыкальных и танцевальных коллективов, зажжение костра. До встречи на вечеринке в Äkkeküla!

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