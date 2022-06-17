Двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Тарасова и победитель Игр в Сочи по фигурному катанию Федор Климов поженились, передает РИА.
Евгения Тарасова и Федор Климов поженились
Евгения Тарасова и Федор Климов поженились
Церемония бракосочетания состоялась в пятницу в Москве.
Тарасова выступает в спортивной паре с Владимиром Морозовым. Фигуристка также является трехкратным призером чемпионатов мира, двукратной чемпионкой Европы.
Климов стал победителем Олимпийских игр в Сочи в командном турнире, выступая в паре с Ксенией Столбовой. Кроме того, он является серебряным призером тех соревнований, серебряным призером чемпионата мира, четырехкратным призером чемпионатов Европы.
В 2018 году Климов закончил карьеру. В настоящее время он работает тренером по парному катанию в Центре олимпийской подготовки в Сочи.
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