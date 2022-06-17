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Евгения Тарасова и Федор Климов поженились

rus.postimees.ee
Евгения Тарасова и Федор Климов поженились
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Евгения Тарасова.
Евгения Тарасова. Фото: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Тарасова и победитель Игр в Сочи по фигурному катанию Федор Климов поженились, передает РИА.

Церемония бракосочетания состоялась в пятницу в Москве.

Тарасова выступает в спортивной паре с Владимиром Морозовым. Фигуристка также является трехкратным призером чемпионатов мира, двукратной чемпионкой Европы.

Климов стал победителем Олимпийских игр в Сочи в командном турнире, выступая в паре с Ксенией Столбовой. Кроме того, он является серебряным призером тех соревнований, серебряным призером чемпионата мира, четырехкратным призером чемпионатов Европы.

В 2018 году Климов закончил карьеру. В настоящее время он работает тренером по парному катанию в Центре олимпийской подготовки в Сочи.

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