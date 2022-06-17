Евгения Тарасова и Федор Климов поженились

Церемония бракосочетания состоялась в пятницу в Москве.

Тарасова выступает в спортивной паре с Владимиром Морозовым. Фигуристка также является трехкратным призером чемпионатов мира, двукратной чемпионкой Европы.

Климов стал победителем Олимпийских игр в Сочи в командном турнире, выступая в паре с Ксенией Столбовой. Кроме того, он является серебряным призером тех соревнований, серебряным призером чемпионата мира, четырехкратным призером чемпионатов Европы.