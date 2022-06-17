В субботу электричество на бирже ощутимо подешевеет

По сравнению с пятницей, когда электричество стоит около 277 евро, цена снизится на 30%, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Nord Pool.

Дороже всего - 285 евро за мегаватт-час - электричество будет стоить с 23 часов до полуночи.

Минимальный тариф будет с 14 до 15 часов - 87,34 евро за мегаватт-час.