Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 18 июня, составит 152,29 евро за мегаватт-час.
В субботу электричество на бирже ощутимо подешевеет
В субботу электричество на бирже ощутимо подешевеет
По сравнению с пятницей, когда электричество стоит около 277 евро, цена снизится на 30%, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Nord Pool.
Дороже всего - 285 евро за мегаватт-час - электричество будет стоить с 23 часов до полуночи.
Минимальный тариф будет с 14 до 15 часов - 87,34 евро за мегаватт-час.
Среднемесячная цена электроэнергии в мае достигла отметки в 151 евро за мегаватт-час, увеличившись по сравнению с апрелем на 50%.
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