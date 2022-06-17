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В субботу электричество на бирже ощутимо подешевеет

rus.postimees.ee
В субботу электричество на бирже ощутимо подешевеет
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Электричество.
Электричество. Фото: Margus Ansu

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 18 июня, составит 152,29 евро за мегаватт-час.

По сравнению с пятницей, когда электричество стоит около 277 евро, цена снизится на 30%, пишет Rus.ERR со ссылкой на данные Nord Pool.

Дороже всего - 285 евро за мегаватт-час - электричество будет стоить с 23 часов до полуночи.

Минимальный тариф будет с 14 до 15 часов - 87,34 евро за мегаватт-час.

Среднемесячная цена электроэнергии в мае достигла отметки в 151 евро за мегаватт-час, увеличившись по сравнению с апрелем на 50%.

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