Непотопляемый ковчег: история уникального здания 1930-х годов в центре Нарвы

После войны от здания сохранились лишь стены и перекрытия. Около 1945 года. Фото: Собрание Эстонского исторического музея

От банка к горкому

Был это небоскреб еще и каменным, а не деревянным, как большинство домов в окрестностях. На первом этаже работали кафе, второй этаж занимал сам банк, а на третьем и четвертом располагались квартиры представителей привилегированных профессий. Например, в местной печати за 1939 год встречается извещение о том, что в дом переехал специализирующийся на нервных болезнях доктор А. Левицкий. Также в доме были контора нотариуса и несколько магазинов одежды. Самый известный из них, филиал действующей по всей стране торговой сети Tekla, заманивал покупателей объявлениями о высоком качестве по доступной цене и обильным ассортиментом модных тканей на летний сезон.

Сегодня это, вероятно, не столь заметно, но в 1930-е гг. архитектура в Эстонии была плотно переплетена с политической и общественной жизнью. В знаковых строениях тех лет нашли отражение и поиски идентичности (заметное влияние европейских современников), и экономический рост (здания стали крупнее и выглядели богаче предшественников). Изменения в общественной жизни вели к более амбициозным архитектурным решениям, заказчиком которых могли выступать частные лица, а не только государство.