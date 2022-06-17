Новым тренером «Калев/Крамо» стал Хейко Раннула

Руководство клуба считает, что сейчас самое время обратить внимание именно на эстонских тренеров и одним из сильнейших кандидатов стал именно Раннула, который в последние годы зарекомендовал себя как очень амбициозного и целеустремленного специалиста. Контракт с Хейко Раннула заключен на два года с возможностью продления соглашения еще на один сезон.