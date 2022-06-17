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Новым тренером "Калева/Крамо" стал Хейко Раннула

rus.postimees.ee
Новым тренером "Калева/Крамо" стал Хейко Раннула
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Хейко Раннула.
Хейко Раннула. Фото: Tairo Lutter

Таллиннский баскетбольный клуб "Калев/Крамо" сообщил, что его новым главным тренером стал Хейко Раннула.

Руководство клуба считает, что сейчас самое время обратить внимание именно на эстонских тренеров и одним из сильнейших кандидатов стал именно Раннула, который в последние годы зарекомендовал себя как очень амбициозного и целеустремленного специалиста. Контракт с Хейко Раннула заключен на два года с возможностью продления соглашения еще на один сезон.

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