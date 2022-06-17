Россия заявляет об уничтожении в Украине большого количества бойцов из Эстонии

По данным министерства, достоверность которых проверить, впрочем, невозможно, уже уничтожено 1956 прибывших, еще 1779 покинули Украину. Отметим, что проверить достоверность этих данных невозможно.

Министерство сообщило, что крупнейшим поставщиком иностранных боевиков из стран Европы была Польша, за ней следуют Румыния и Великобритания.

Также указывалось, что «наемники» прибывали из Канады, США и Грузии.

По данным ведомства, количество иностранных боевиков сокращается, многие покидают Украину из-за военных ошибок киевского режима и огромных ежедневных потерь живой силы и техники.

Согласно таблице, опубликованной в Telegram-аккаунте российского государственного информационного агентства РИА Новости, из Эстонии в Украину прибыли 164 бойца и специалиста по вооружению, из которых на сегодня погибли 55, а еще 49 вернулись.

По оценке председателя комиссии Рийгикогу по обороне Лео Куннаса, у эстонской стороны нет никаких достоверных данных о количестве воюющих за Украину эстонцев, но вероятнее всего это число составляет от силы несколько десятков. Куннас также добавил, что если люди поехали на эту войну, военнослужащими Сил обороны Эстонии они уже быть не могут, равно как и членами Кайтселийта.

В апреле один европейский чиновник сообщил, что на стороне российских войск в Украине воюют около 20 тысяч наемников российской частной военной компании «Группа Вагнера», а также боевики из Сирии и Ливии.