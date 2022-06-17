Согласно сегодняшнему заявлению Минобороны России, с начала конфликта в Украину прибыли 6956 «наемников и экспертов по оружию» из 64 стран, пишет Postimees.
Россия заявляет об уничтожении в Украине большого количества эстонских наемников
По данным министерства, уже уничтожено 1956 прибывших, еще 1779 покинули Украину.
Министерство сообщило, что крупнейшим поставщиком иностранных боевиков из стран Европы была Польша, за ней следуют Румыния и Великобритания.
Также указывалось, что «наемники» прибывали из Канады, США и Грузии.
По данным ведомства, количество иностранных боевиков сокращается, многие покидают Украину из-за военных ошибок киевского режима и огромных ежедневных потерь живой силы и техники.
Согласно таблице, опубликованной в Telegram-аккаунте российского государственного информационного агентства РИА Новости, из Эстонии в Украину прибыли 164 бойца и специалиста по вооружению, из которых на сегодня погибли 55, а еще 49 вернулись.
В апреле один европейский чиновник сообщил, что на стороне российских войск в Украине воюют около 20 тысяч наемников российской частной военной компании «Группа Вагнера», а также боевики из Сирии и Ливии.
В этом месяце сепаратистские власти на востоке Украины приговорили к смерти британских граждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера и гражданина Марокко Брахима Саадуни, обвиняемых в участии в войне по найму и попытке свержения правительства.