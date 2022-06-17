По данным министерства, уже уничтожено 1956 прибывших, еще 1779 покинули Украину.

Министерство сообщило, что крупнейшим поставщиком иностранных боевиков из стран Европы была Польша, за ней следуют Румыния и Великобритания.

Также указывалось, что «наемники» прибывали из Канады, США и Грузии.

По данным ведомства, количество иностранных боевиков сокращается, многие покидают Украину из-за военных ошибок киевского режима и огромных ежедневных потерь живой силы и техники.

Согласно таблице, опубликованной в Telegram-аккаунте российского государственного информационного агентства РИА Новости, из Эстонии в Украину прибыли 164 бойца и специалиста по вооружению, из которых на сегодня погибли 55, а еще 49 вернулись.

В апреле один европейский чиновник сообщил, что на стороне российских войск в Украине воюют около 20 тысяч наемников российской частной военной компании «Группа Вагнера», а также боевики из Сирии и Ливии.