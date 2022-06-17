День с Лийной Керсна: нельзя оставаться министром вечно
Недоверия Лийне Керсна выражено не было, но что будет дальше, пока непонятно
Рабочий день был настолько загружен, что приходилось бегать из одного места в другое
Дебаты временами переходили в личные разговоры. По словам Керсна, можно было бы обсудить важные темы
Рабочий день с министром образования и науки Лийной Керсна был эмоциональным и быстрым. Помимо собрания и заседания правительства, министру пришлось столкнуться с вотумом недоверия в Рийгикогу, пишет Postimees.
Чуть меньше недели назад я позвонил министру Лийне Керсна (ПР) и хотел провести с ней день, чтобы посмотреть, как она выполняет обязанности двух министров. После увольнения премьер-министром Каей Каллас (ПР) министров Центристской партии, нескольким министрам Партии реформ пришлось возглавить два министерства. День должен был начаться относительно спокойно. Утреннее совещание, заседание правительства, потом поход в театр «Эстония». Однако стечение обстоятельств сделало четверг весьма эмоциональным – в нем была и попытка организовать вотум недоверия министру в Рийгикогу.
Приехав в министерство, я обнаруживаю, что кабинет министра полон людей и уже идет девятое собрание. Если на собрании присутствуют только министр, канцлер и его заместители, то также присутствуют канцлер и заместители от министерства культуры. Атмосфера очень насыщенная, обсуждаются несколько тем, в том числе финансирование Балтийской школы кино и медиа, а также Украинской детской школы. Атмосфера расслабленная, все обращаются друг к другу на «ты».
У двух министерств есть много общих тем
Позже я слышу от министра, что управление Министерством культуры не значит иметь двойную работу. По словам Керсна, у двух министерств много общего, поэтому они могут пересекаться и в будущем. В самом конце заседания будет обсуждаться речь, подготовленная Керсна для обращения к Рийгикогу. Несколько небольших дополнений, и день может продолжаться. В 10 утра в доме Стенбока начинается заседание правительства. Я слышу, как министр говорит своим спутникам: «Министр уходит, а кто возвращается? Не знаю, может быть, уже член Рийгикогу».
Сидя в машине, я спрашиваю министра, можно ли проехать из одного места в другое за минуту. «Это возможно», — слышу я в ответ. Обсуждаем бытовые вопросы в машине и просто болтаем.
Мы подъезжаем к дому Стенбока за несколько минут до начала заседания. Бежим, министр бежит впереди и за нами фотограф. Ловлю себя на мысли, что эта работа в качестве журналиста не является чем-то таким уж напряженным — по крайней мере, мне не приходится каждый день бегать с одной работы на другую... в буквальном смысле.
На заседание правительства с фотографом нас, конечно, не пустят, поэтому будем ждать за дверью. Через некоторое время мы снова садимся в машину, чтобы поехать в парламент. Мы говорим о том, что будет, и министр говорит, что такие вещи надо тоже учитывать в политике, впереди не очень приятные события. «Хотя я не сделала ничего плохого», — добавляет она.
Министр делает упражнения для голоса в машине за пять минут до того, как предстанет перед Рийгикогу. Для того, чтоб голос не подвел. В этой работе есть о чем поговорить. Заседание продлится в общей сложности три с половиной часа, и дискуссия будет весьма жаркой. Например, Сирет Котка (ЦП) просит министра положить руку на сердце и поклясться именем своего супруга. Министр не останется в долгу: «Я кладу руку на сердце и клянусь именем моего мужа. К счастью, у меня есть муж. Ни я, ни Партия реформ не получили от этой закупки экспресс-тестов никакой пользы».
Позже Керсна говорит перед Рийгикогу, что ее муж серьезно болен и благодарна за то, что он у нее есть.
Когда нападают, то трудно сохранять спокойствие
Мы садимся с водителем министра на балконе, предназначенном для прессы в зале Рийгикогу и вместе смотрим на часы, зная, что в 14.15 министр должен быть в театре «Эстония». Заседание закончилось в 14.35. Несколько интервью с журналистами, и мы снова в машине. Я спрашиваю Керсна, ожидала ли она, что это будет так безобразно. Она говорит, что не ожидала. По словам Керсна, на сессии затрагивались слишком личные вопросы и с точки зрения политики это недопустимо. При этом она заявляет, что если на нее лично начнут давить и нападать, то она ответит таким же способом. «Мы могли бы обсуждать идеи в политике, не переходя на личные темы. Я сама пыталась этого избежать», — вспоминает Керсна.
Керсна осталась на своем посту
Через 15 минут после окончания очередного заседания в четверг началось дополнительное заседание Рийгикогу. На повестке дня стояло выражение недоверия министру образования и науки Лийне Керсна.
Центристская партия и EKRE хотели выразить свое недоверие в связи с организованным Лийной Керсна тендером на закупку экспресс-тестов на коронавирус для школ.
Вотум недоверия не прошел, за проголосовали 39 членов Рийгикогу и 33 против.
Для вынесения вотума недоверия потребовалась бы поддержка как минимум 51 депутата.
Лийну Керсна не освободили от должности, однако в СМИ уже начинали обговаривать ситуацию. В различных изданиях появились новости о том, как представители партии «Отечество» выражали пожелание, чтобы Керсна ушла в отставку и не оставалась на посту министра. Потом я слышу, что, уходя из Рийгикогу, Керсна не была в курсе такой просьбы «Отечества» — просто нет времени следить за СМИ. Однако она говорит мне то же самое, что и перед Рийгикогу: она уйдет в отставку только в том случае, если прокуратура решит начать расследование. «Я определенно не ухожу в отставку в данный момент, потому что сфера образования поддерживает меня и понимает быстрое решение проблемы, связанной с экспресс-тестами», — говорит она, добавляя, что очень увлечена работой министра образования и науки и будет расстроена, если она не сможет продолжать работать в связи с результатами коалиционных переговоров.
«Вместе с канцлером мы сформировали очень сильную команду в министерстве. Мы поставили перед собой новые цели, и, конечно, я была бы рада продолжить работу с этими людьми. Но каждый политик должен учитывать, что пост министра временный. Нельзя думать о себе как о пожизненном министре, и я, конечно, этого не делала».
По дороге в театр «Эстония» Керсна смотрит в телефон. Было отправлено много заявлений о поддержке. Особо трогательно было то, что это делали люди, работающие с ней в одной сфере. Вахур Керсна также прислал сообщение, в котором хвалит работу своей жены. Через некоторое время звонит премьер-министр Кая Каллас, но в это время мы уже доберемся до театра, где мероприятие уже подходит к концу. Керсна предлагается выступить, но поскольку она не готова к этому, она решает говорить от сердца. В начале разговора, когда Керсна извиняется за задержку и говорит, что осталась на своем посту, аплодисменты мешают ей говорить.
После выступления у Керсна появляется возможность встретиться и сделать фан-фото с балериной Анной Робертой, которую она очень уважает. «Бог дал ей талант, внешность, грацию, но, конечно, она также проделала огромную работу. Я плакала во время ее выступлений», — признается позже Керсна.
Эмоциональный контраст между двумя событиями огромен. Мы только что были в большом зале Рийгикогу, где чувствовалась колоссальная напряженность, а тут у всех вдруг хорошее настроение. Сама Керсна признается, что приезд в театр «Эстония» пошел ей на пользу. «Я очень уважаю этих людей, они делают такую хорошую работу. Я и во время пандемии ходила на различные спектакли, и это очень помогало», — добавляет она.
Последняя поездка с министром — поездка в министерство, где министра встречает счастливый коллектив. Ее обнимают и приветствуют, чтобы не ощущалось никого недоверия.