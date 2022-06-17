День с Лийной Керсна: нельзя оставаться министром вечно

Позже Керсна говорит перед Рийгикогу, что ее муж серьезно болен и благодарна за то, что он у нее есть.

Когда нападают, то трудно сохранять спокойствие

Мы садимся с водителем министра на балконе, предназначенном для прессы в зале Рийгикогу и вместе смотрим на часы, зная, что в 14.15 министр должен быть в театре «Эстония». Заседание закончилось в 14.35. Несколько интервью с журналистами, и мы снова в машине. Я спрашиваю Керсна, ожидала ли она, что это будет так безобразно. Она говорит, что не ожидала. По словам Керсна, на сессии затрагивались слишком личные вопросы и с точки зрения политики это недопустимо. При этом она заявляет, что если на нее лично начнут давить и нападать, то она ответит таким же способом. «Мы могли бы обсуждать идеи в политике, не переходя на личные темы. Я сама пыталась этого избежать», — вспоминает Керсна.

Керсна осталась на своем посту

Через 15 минут после окончания очередного заседания в четверг началось дополнительное заседание Рийгикогу. На повестке дня стояло выражение недоверия министру образования и науки Лийне Керсна.

Центристская партия и EKRE хотели выразить свое недоверие в связи с организованным Лийной Керсна тендером на закупку экспресс-тестов на коронавирус для школ.

Вотум недоверия не прошел, за проголосовали 39 членов Рийгикогу и 33 против.

Для вынесения вотума недоверия потребовалась бы поддержка как минимум 51 депутата.