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День с Лийной Керсна: нельзя оставаться министром вечно

Тарво Мадсен
, журналист
День с Лийной Керсна: нельзя оставаться министром вечно
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Во время телефонного разговора с супругом, состоявшегося после голосования по вотуму недоверия, министр тоже немного прослезилась.
Во время телефонного разговора с супругом, состоявшегося после голосования по вотуму недоверия, министр тоже немного прослезилась. Фото: Eero Vabamägi
  • Недоверия Лийне Керсна выражено не было, но что будет дальше, пока непонятно
  • Рабочий день был настолько загружен, что приходилось бегать из одного места в другое
  • Дебаты временами переходили в личные разговоры. По словам Керсна, можно было бы обсудить важные темы

Рабочий день с министром образования и науки Лийной Керсна был эмоциональным и быстрым. Помимо собрания и заседания правительства, министру пришлось столкнуться с вотумом недоверия в Рийгикогу, пишет Postimees.

Чуть меньше недели назад я позвонил министру Лийне Керсна (ПР) и хотел провести с ней день, чтобы посмотреть, как она выполняет обязанности двух министров. После увольнения премьер-министром Каей Каллас (ПР) министров Центристской партии, нескольким министрам Партии реформ пришлось возглавить два министерства. День должен был начаться относительно спокойно. Утреннее совещание, заседание правительства, потом поход в театр «Эстония». Однако стечение обстоятельств сделало четверг весьма эмоциональным – в нем была и попытка организовать вотум недоверия министру в Рийгикогу.

На утреннем собрании в зале было полно чиновников из Министерства образования и науки, а также Министерства культуры.
На утреннем собрании в зале было полно чиновников из Министерства образования и науки, а также Министерства культуры. Фото: Eero Vabamägi

Приехав в министерство, я обнаруживаю, что кабинет министра полон людей и уже идет девятое собрание. Если на собрании присутствуют только министр, канцлер и его заместители, то также присутствуют канцлер и заместители от министерства культуры. Атмосфера очень насыщенная, обсуждаются несколько тем, в том числе финансирование Балтийской школы кино и медиа, а также Украинской детской школы. Атмосфера расслабленная, все обращаются друг к другу на «ты».

Керсна покинула Рийгикогу еще в качестве министра, но будущее пока не определено, потому что партия «Отечество», участвовавшая в коалиционных переговорах, заявила, что не видит Керсна в новом правительстве.
Керсна покинула Рийгикогу еще в качестве министра, но будущее пока не определено, потому что партия «Отечество», участвовавшая в коалиционных переговорах, заявила, что не видит Керсна в новом правительстве. Фото: Eero Vabamägi

У двух министерств есть много общих тем

Позже я слышу от министра, что управление Министерством культуры не значит иметь двойную работу. По словам Керсна, у двух министерств много общего, поэтому они могут пересекаться и в будущем. В самом конце заседания будет обсуждаться речь, подготовленная Керсна для обращения к Рийгикогу. Несколько небольших дополнений, и день может продолжаться. В 10 утра в доме Стенбока начинается заседание правительства. Я слышу, как министр говорит своим спутникам: «Министр уходит, а кто возвращается? Не знаю, может быть, уже член Рийгикогу».

Сидя в машине, я спрашиваю министра, можно ли проехать из одного места в другое за минуту. «Это возможно», — слышу я в ответ. Обсуждаем бытовые вопросы в машине и просто болтаем.

Мы побежали на заседание кабинета министров. Министр впереди, а мы за ним.
Мы побежали на заседание кабинета министров. Министр впереди, а мы за ним. Фото: Eero Vabamägi

Мы подъезжаем к дому Стенбока за несколько минут до начала заседания. Бежим, министр бежит впереди и за нами фотограф. Ловлю себя на мысли, что эта работа в качестве журналиста не является чем-то таким уж напряженным — по крайней мере, мне не приходится каждый день бегать с одной работы на другую... в буквальном смысле.

Лийне Керсна не пришлось долго присутствовать на заседании правительства, потому что ее ждал Рийгикогу.
Лийне Керсна не пришлось долго присутствовать на заседании правительства, потому что ее ждал Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi
Лийне Керсна не пришлось долго присутствовать на заседании правительства, потому что ее ждал Рийгикогу.
Лийне Керсна не пришлось долго присутствовать на заседании правительства, потому что ее ждал Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi

На заседание правительства с фотографом нас, конечно, не пустят, поэтому будем ждать за дверью. Через некоторое время мы снова садимся в машину, чтобы поехать в парламент. Мы говорим о том, что будет, и министр говорит, что такие вещи надо тоже учитывать в политике, впереди не очень приятные события. «Хотя я не сделала ничего плохого», — добавляет она.

Министр делает упражнения для голоса в машине за пять минут до того, как предстанет перед Рийгикогу. Для того, чтоб голос не подвел. В этой работе есть о чем поговорить. Заседание продлится в общей сложности три с половиной часа, и дискуссия будет весьма жаркой. Например, Сирет Котка (ЦП) просит министра положить руку на сердце и поклясться именем своего супруга. Министр не останется в долгу: «Я кладу руку на сердце и клянусь именем моего мужа. К счастью, у меня есть муж. Ни я, ни Партия реформ не получили от этой закупки экспресс-тестов никакой пользы».

Позже Керсна говорит перед Рийгикогу, что ее муж серьезно болен и благодарна за то, что он у нее есть.

Когда нападают, то трудно сохранять спокойствие

Мы садимся с водителем министра на балконе, предназначенном для прессы в зале Рийгикогу и вместе смотрим на часы, зная, что в 14.15 министр должен быть в театре «Эстония». Заседание закончилось в 14.35. Несколько интервью с журналистами, и мы снова в машине. Я спрашиваю Керсна, ожидала ли она, что это будет так безобразно. Она говорит, что не ожидала. По словам Керсна, на сессии затрагивались слишком личные вопросы и с точки зрения политики это недопустимо. При этом она заявляет, что если на нее лично начнут давить и нападать, то она ответит таким же способом. «Мы могли бы обсуждать идеи в политике, не переходя на личные темы. Я сама пыталась этого избежать», — вспоминает Керсна.

Керсна осталась на своем посту

Через 15 минут после окончания очередного заседания в четверг началось дополнительное заседание Рийгикогу. На повестке дня стояло выражение недоверия министру образования и науки Лийне Керсна.

Центристская партия и EKRE хотели выразить свое недоверие в связи с организованным Лийной Керсна тендером на закупку экспресс-тестов на коронавирус для школ.

Вотум недоверия не прошел, за проголосовали 39 членов Рийгикогу и 33 против.

Для вынесения вотума недоверия потребовалась бы поддержка как минимум 51 депутата.

Лийну Керсна не освободили от должности, однако в СМИ уже начинали обговаривать ситуацию. В различных изданиях появились новости о том, как представители партии «Отечество» выражали пожелание, чтобы Керсна ушла в отставку и не оставалась на посту министра. Потом я слышу, что, уходя из Рийгикогу, Керсна не была в курсе такой просьбы «Отечества» — просто нет времени следить за СМИ. Однако она говорит мне то же самое, что и перед Рийгикогу: она уйдет в отставку только в том случае, если прокуратура решит начать расследование. «Я определенно не ухожу в отставку в данный момент, потому что сфера образования поддерживает меня и понимает быстрое решение проблемы, связанной с экспресс-тестами», — говорит она, добавляя, что очень увлечена работой министра образования и науки и будет расстроена, если она не сможет продолжать работать в связи с результатами коалиционных переговоров.

«Вместе с канцлером мы сформировали очень сильную команду в министерстве. Мы поставили перед собой новые цели, и, конечно, я была бы рада продолжить работу с этими людьми. Но каждый политик должен учитывать, что пост министра временный. Нельзя думать о себе как о пожизненном министре, и я, конечно, этого не делала».

После вотума недоверия Керсна поспешила в театр «Эстония», где приняла участие в более радостном событии. А именно, она смогла вручить коллегам награды.
После вотума недоверия Керсна поспешила в театр «Эстония», где приняла участие в более радостном событии. А именно, она смогла вручить коллегам награды. Фото: Eero Vabamägi

По дороге в театр «Эстония» Керсна смотрит в телефон. Было отправлено много заявлений о поддержке. Особо трогательно было то, что это делали люди, работающие с ней в одной сфере. Вахур Керсна также прислал сообщение, в котором хвалит работу своей жены. Через некоторое время звонит премьер-министр Кая Каллас, но в это время мы уже доберемся до театра, где мероприятие уже подходит к концу. Керсна предлагается выступить, но поскольку она не готова к этому, она решает говорить от сердца. В начале разговора, когда Керсна извиняется за задержку и говорит, что осталась на своем посту, аплодисменты мешают ей говорить.

Керсна была очень рада знакомству с балериной Анной Робертой, потому что является ее большой поклонницей.
Керсна была очень рада знакомству с балериной Анной Робертой, потому что является ее большой поклонницей. Фото: Eero Vabamägi

После выступления у Керсна появляется возможность встретиться и сделать фан-фото с балериной Анной Робертой, которую она очень уважает. «Бог дал ей талант, внешность, грацию, но, конечно, она также проделала огромную работу. Я плакала во время ее выступлений», — признается позже Керсна.

Эмоциональный контраст между двумя событиями огромен. Мы только что были в большом зале Рийгикогу, где чувствовалась колоссальная напряженность, а тут у всех вдруг хорошее настроение. Сама Керсна признается, что приезд в театр «Эстония» пошел ей на пользу. «Я очень уважаю этих людей, они делают такую ​​хорошую работу. Я и во время пандемии ходила на различные спектакли, и это очень помогало», — добавляет она.

Когда Керсна вернулась в министерство, чиновники приветствовали ее с распростертыми объятиями.
Когда Керсна вернулась в министерство, чиновники приветствовали ее с распростертыми объятиями. Фото: Eero Vabamägi

Последняя поездка с министром — поездка в министерство, где министра встречает счастливый коллектив. Ее обнимают и приветствуют, чтобы не ощущалось никого недоверия.

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