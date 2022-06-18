Меня зовут Наталья, и мной ежедневно манипулируют… Социальные сети, новостные сайты и другие СМИ конкурируют за право накормить меня свежей информацией. Но как мне отличить в этом потоке зерна правды и отфильтровать ненужное?
Совет психолога ⟩ Информационная гигиена: как не дать собой манипулировать?
В последние годы много говорят о здоровом образе жизни. При этом редко упоминают информационную гигиену. Это словосочетание появилось не так давно в связи с ростом информационного потока. По сути, это и есть ЗОЖ для нашей психики. Если в древние времена проблема переедания не была актуальной, поскольку важнее была проблема доступности еды, то с развитием цивилизации и сидячего образа жизни мы начали сознательно заниматься спортом. Аналогичные процессы наблюдаются и в информационной сфере. Усилия, которые требовались в начале XX века на получение самых элементарных сведений, ныне обернулись расслабленным потреблением 34 ГБ медийного контента в день – таковы средние показатели. И если переедание вредно и для фигуры, и для психики, и для нервной системы, то почему некачественный информационный контент должен быть исключением? Наверное, все мы не раз встречали людей, которые фонтанируют слоганами и чужими точками зрения. Даже образованные люди легко попадаются в информационные ловушки. Абсолютное большинство людей оценивают новости только по заголовкам.
Главное – признаться себе
За последние годы стало очевидно, что информацию нужно аккуратно фильтровать на предмет свежести и нужности. Нелишне разбираться, какой состав спрятали производители под яркой упаковкой. Нами ежедневно манипулируют. Пока мы это не признаем, мы находимся в состоянии избегания, то есть позволяем и дальше так с собой обращаться. Пока проблема игнорируется, ее как бы и нет, а значит, решать ее не надо. Как только я признаю вслух, что мной манипулируют, мой мозг начинает направлять свои ресурсы для выявления дезинформации и поиска путей защиты. Тогда я беру на себя ответственность за свое информационное пространство, начинаю фильтровать источники, тщательнее следить за «рационом». Важно повторять себе: «Меня зовут Наталья, и мной ежедневно манипулируют». В этом нет ничего постыдного.
Защита от манипуляций
Как только мы начинаем задумываться над тем, какую информацию мы потребляем и распространяем, жизнь становится менее автоматичной и более сложной, менее рефлекторной и более осознанной. Критическое мышление – это важнейший навык, помогающий фильтровать данные, формировать свою мнение и не поддаваться чужому влиянию. Мы всегда получаем информацию в виде интерпретации, поэтому важно развить навыки отделения информационного ядра от окружающих его оценок. По-хорошему этот навык формируется еще в детстве благодаря родителям и школе, когда мы учимся учиться, искать информацию, анализировать, сопоставлять и делать выводы. Каждый раз, когда вы не отмахиваетесь от детского «почему?», а пытаетесь объяснить, вы показываете, что значит думать и как это делать. Каждый раз, когда вы вместе что-то исследуете, вы тренируете умение самостоятельно искать ответы на вопросы. Каждый раз, когда вы спрашиваете у ребенка: «а как ты думаешь, почему так?», вы тренируете критическое мышление и умение анализировать – и ребенка, и свое.
Поиск – дело личное
Когда мне было лет девять, родители научили меня пользоваться словарями (толковым, иностранных слов, некоторыми справочниками). Каждый раз, когда я не понимала что-то, они отправляли меня искать это слово в словаре, а потом мы вместе обсуждали, что я там прочла. Это помогло мне сформировать навык самостоятельного поиска нужной информации. Кроме того, я стараюсь никогда не использовать слова, значения которых не понимаю.
Это касается не только терминов. У меня сформировалась привычка разбираться с непонятным и не зависеть от того, что мне скажут. Школа тоже может привить умение мыслить самостоятельно, если там в порядке вещей дискуссионные клубы, исследования, размышления. Во взрослом состоянии этот навык требует постоянной тренировки, чтоб «не ржавел». Нужно постоянно задавать себе вопросы: «откуда эта информация?», «кто ее автор, кто заказчик, кто аудитория?», «кому и почему выгодны именно такие суждения?». Такой подход кажется слишком энергозатратным? Еще бы! Но умение мыслить и делать выводы помогает сделать из пассивного потребителя – разумного человека. Есть на что тратиться.
Как не стать овощем
• Составьте список источников информации
• Выясните, кто владелец каналов информации
• Проведите аудит списка друзей в соцсетях
• Почистите свои подписки
• Удалите нежелательные видео из рекомендаций
• Не следуйте рекомендациям Facebook или Youtube
• Используйте информационный трафарет: возьмите три-пять каналов, которым, как вы считаете, можно доверять; опирайтесь на них и добавляйте информацию из других источников, чтобы осознавать, куда и под чьим влиянием вы двигаетесь.
ИСТОЧНИК: YOUTUBE-КАНАЛ УКРАИНСКОГО ПСИХОЛОГА ОКСАНЫ МОРОЗ