Совет психолога ⟩ Информационная гигиена: как не дать собой манипулировать?

Защита от манипуляций

Как только мы начинаем задумываться над тем, какую информацию мы потребляем и распространяем, жизнь становится менее автоматичной и более сложной, менее рефлекторной и более осознанной. Критическое мышление – это важнейший навык, помогающий фильтровать данные, формировать свою мнение и не поддаваться чужому влиянию. Мы всегда получаем информацию в виде интерпретации, поэтому важно развить навыки отделения информационного ядра от окружающих его оценок. По-хорошему этот навык формируется еще в детстве благодаря родителям и школе, когда мы учимся учиться, искать информацию, анализировать, сопоставлять и делать выводы. Каждый раз, когда вы не отмахиваетесь от детского «почему?», а пытаетесь объяснить, вы показываете, что значит думать и как это делать. Каждый раз, когда вы вместе что-то исследуете, вы тренируете умение самостоятельно искать ответы на вопросы. Каждый раз, когда вы спрашиваете у ребенка: «а как ты думаешь, почему так?», вы тренируете критическое мышление и умение анализировать – и ребенка, и свое.