Украина вводит визовый режим для граждан России

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С 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для российских граждан, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства, предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», – говорится в его заявлении.

Позже руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что решение было одобрено кабинетом министров.

«Безопасность сегодня находится в приоритете. На фоне полномасштабной войны, которую начала Россия, необходимо усиление режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины. Также есть запрос общества и власти это очень важно», – написал он в своем Telegram-канале.

Безвизовый режим между Россией и Украиной продолжал действовать даже после аннексии Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. Россияне могли находиться в Украине до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда в страну. Въехать в Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки.

С 2014 года украинские политики периодически поднимали тему введения виз с Россией, в 2016 году соответствующий проект постановления был внесен в Верховную раду, но до голосования дело не дошло.

Оппоненты этой идеи указывали, что возможное введение виз для россиян приведет к введению виз для украинцев (в том числе украинских трудовых мигрантов) в России в ответ. Но с началом военного вторжения России в Украину этот аргумент потерял силу.