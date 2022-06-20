Сегодня в Кассе по безработице насчитывается 6692 вакансии. Что мешает найти работу в Эстонии - отсутствие желания или нехватка мест? Мы спросили у жителей страны, что они думают об этой проблеме и каков их личный опыт.
Опрос недели ⟩ Легко ли найти работу в Эстонии и как это связано с возрастом и географией поиска?
ДАНИИЛ ШИЛЬЦЕВ, Силламяэ
Каждый ищет, где удобно
С трудоустройством проблемы есть. Для тех, кто уже гимназисты, абитуриенты, кто поступает куда-либо. Ведь в нашем городе только гимназия и центр подготовки, то есть, по сути, среднее образование, и все. На летнюю работу не устроиться, подработку очень сложно найти себе здесь. Восемнадцать лет стукнет, и многие хотят жить отдельно. А чтоб на жизнь и на квартиру, на все это, конечно, заработка не хватает. Вот в Таллинне больше возможностей, чем здесь у нас. Каждый ищет, где удобно. Желания стоят на первом месте! По моему мнению, человек должен добиваться того, что хочет. Я свою жизнь хочу связать с предпринимательством. Сейчас буду продолжать обучение и постараюсь найти подходящую работу.
АННА ШАБАНОВА, Йыхви
Я пошла на работу, чтобы практиковаться в эстонском
В данный момент я в Таллинне подрабатываю уже на протяжении трех лет. Я работаю в Макдональдсе. Там у нас очень много людей, которые приехали отсюда, из Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Все говорят, что уезжают, чтобы учиться, поступить в университет или техникум. Как только заканчивают основную школу, сразу уезжают, потому что здесь делать нечего. Нормальной работы нету. Население в Ида-Вирумаа – это люди в возрасте, я бы сказала, пожилые. Вот моей бабушке здесь нравится. А все молодые сейчас стремятся в столицу за новой жизнью, новыми знаниями. За языком, в котором нужна практика постоянная. Вот я пошла на работу, чтобы практиковаться в своем эстонском. У нас в коллективе мы стараемся говорить по-эстонски, а с клиентами – тем более. Я собираюсь учиться дальше, хоть пока и не решила, куда пойду. То ли в медицину, то ли в педагогику. Мне интересно людям помогать.
МАРИЯ ЛАПАЕВА, Силламяэ
Работа есть, если искать
У нас в Силламяэ можно найти работу. Не то чтобы ее нет совсем. Она есть, но только если ты окончил что-то. Есть хороший техникум, но молодежь, конечно, едет в Таллинн. Там большой город, больше возможностей выбора, где учиться. Как правило, молодые здесь не остаются. И если после учебы находят работу, то возвращаются в Силламяэ только в гости. Я, кстати, работаю здесь в порту на контейнерном терминале. Так что работа, если искать – есть. Люди работают на заводах, на карьерах. Но вот санкции против России и отсутствие поставок в порт, мне кажется, могут сильно повлиять на ситуацию. Многие могут потерять работу. Я сама слышала, что в порт сейчас к нам многие грузы не приходят, и это очень печально. До половины работников могут сократить.
ГЕННАДИЙ ЛЕГОТИН, Нарва
За двадцать лет вся молодежь уехала
У нас в Нарве негде работать. Что касается людей от сорока и выше, им сразу отказывают, ссылаясь на возраст. Так и говорят: у вас возраст, извините. А молодежь не может найти тут перспективную работу. Некуда идти. Какой им смысл сидеть где-нибудь на «Балтийце»? Вот лично у меня там друг работает, и что? Конкретно ему четыре месяца не платили зарплату, а сейчас работодатель хочет подать на банкротство, и тогда уже точно никому ничего платить не будут, хотя люди же работали. Конечно, люди уезжают, а этого совсем не хочется. Ведь Нарва тогда пропадет. За двадцать лет вся молодежь уехала, вся. Городские власти свои обещания убрали в долгий ящик. Всегда надежда на новых людей, но пока только пустые обещания. У нас город большой культуры, в нем можно продвигать любые проекты, как в Таллинне. Есть набережная, замок, можно привлекать туристов, но у нас этим никто не занимается. Так что жить остаются только пожилые люди.
МИХАИЛ СОМОВ, Силламяэ
Честно говоря, собираюсь уехать
Людям среднего возраста у нас найти работу намного сложнее, чем молодежи. И этим людям сорок пять плюс предлагается работа неквалифицированная – либо охранника, либо с тележкой в магазине, ну, склад еще. Вот мой папа – ему шестьдесят, и он работает на стройке, но он по специальности работает, и у него стаж более тридцати лет. Специалисты могут найти работу, хотя и это непросто. С одной стороны, у нас сейчас не хватает дизайнеров, программистов, фотографов приличных, так что реализовать себя можно. С другой стороны, хорошее образование получить – проблема. Я собираюсь уехать, честно говоря. Здесь мало возможностей, поэтому Ида-Вирумаа – регион, из которого молодые люди уезжают.
ДМИТРИЙ ХАЛИТОВ, Кохтла-Ярве
Если человек не справляется, можно и на учет в Kассу по безработице встать
Я не считаю, что сегодня проблема с безработицей стоит так уж остро. В наши дни есть много различных возможностей, чтобы найти себе работу по желанию. Если у тебя есть знания, навыки, если у тебя какой-то опыт в производственном плане, всегда можно трудоустроиться. А если самостоятельно человек с этим не справляется, то можно, например, встать на учет в Кассу по безработице. У меня многие знакомые получили большую поддержку в Кассе, кто-то даже окончил дополнительные курсы и получил вторую профессию. Люди сейчас сами отправляют свои резюме, постоянно ищут интересные предложения через различные интернет-ресурсы. Лично я, имея среднее образование и получая сейчас высшее, могу спокойно устроиться на работу, а в дальнейшем – тем более. Надеюсь, буду получать среднюю зарплату по стране. А работаю я вообще-то уже с 14 лет.
ОКСАНА БОНДАРЬ, Таллинн
Уровень безработицы отражает лень одних и равнодушие других
Для меня проблемы безработицы нет. Я считаю, что сегодня столько вариантов и возможностей, чтобы трудоустроится, было бы желание. У нас такая нехватка рабочих рук, именно рабочих. Тем более после ковида, когда спрос на услуги вырос в разы. Надо не бояться учиться, повышать уровень знаний, посещать курсы. В современном мире мы все должны сами шевелиться. И потом, всегда есть Касса по безработице, и есть столько областей, где человек может открыть свое дело. Я считаю, что так называемый уровень безработицы отражает либо лень и нежелание трудоспособных людей работать, либо равнодушие работодателей к профессионалам в определенных отраслях. Если говорить про себя, то я самозанятый человек. Рассчитывала всегда только на свои силы. Поэтому считаю, что в проблеме безработицы очень много надуманного, работа всегда есть.
АЛЕКСЕЙ БОРИСОВ, Силламяэ
Почему мы не развиваем сланцевую энергетику?
Проблема безработицы касается нашего города напрямую. У нас самый крупный работодатель – это порт. Конечно, еще Keemia grupp. Говорят о перебоях с поставками, в работе порта простои. Конечно, никому не хочется работу терять, ее тут и так в регионе немного. Но вот я слышал, у нас начинается большой набор людей на переобучение, набор на шахты и карьеры. Среди моих знакомых есть такие, которые были уволены с этих же шахт и карьеров. Они надеются на переобучение, но ведь их оттуда, с этих же шахт и уволили в свое время! Вопрос вопросов для меня – почему мы не развиваем сланцевую энергетику? Я в свое время закончил горный техникум, в шахте работал. Я знаю, что это был бы отличный выход для нашего региона. Но тут зеленые вмешиваются с их политическими играми. Пятнадцатилетняя девочка собирает в ООН президентов, руководителей государств, несущих ответственность за миллионы жизней, и начинает учить их. Ну что это такое.
Комментарий автора
Единства мнений о том, насколько остро стоит вопрос безработицы в Эстонии, нет. Многое здесь зависит от того, как определяют проблему соискатели и работодатели. Например, многим пожилым русскоязычным жителям нашей страны кажется, что беженцы из Украины отбирают у них потенциальные рабочие места. Другие, наоборот, говорят, что у нас не хватает всех и везде.
Дефицит рабочих рук ощущается в магазинах, на складах, в школах. Не хватает строителей, водителей, санитаров. Многие предприниматели жалуются на неумение кадровых служб подбирать и стимулировать персонал. Низкие зарплаты, неудобные графики рабочих смен и необоснованно завышенные требования к соискателям отбивают желание трудиться у тысяч людей.
Многие респонденты говорили, что сегодня на рынке труда плохо развита конкуренция. Действительно, в Эстонии слабы традиции настоящего конкурсного подбора профессионалов, обучения персонала и подготовки кадров предприятиями. Часто найм на работу проходит по принципу родства или знакомства, при этом совершенно не учитывается ни компетенция человека, ни его возраст, ни уровень образования.
В итоге это формирует безынициативную, инертную трудовую культуру, в которой выгоднее просиживать на рабочем месте, чем добиваться успеха. При таком подходе страдает и служба, и бизнес, и любой проект, в котором необходим контроль, четкая связь между объемом проделанной работы и зарплатой. Стимулы искать работу сильно разнятся в зависимости от возраста, социального положения и региона. Кто-то видит их в возможности овладеть редкой или востребованной профессией, кто-то иностранными языками, для кого-то важно получить предложение о работе в другом городе или даже сменить страну.
Среди молодежи Ида-Вирумаа цель сменить город и получить дополнительные к основной школе знания является подавляющей при выборе профессии. Удивительно, как неохотно люди говорят о своем собственном успехе. Видимо скромность – это еще одна причина, которая может отрицательно влиять на самопрезентацию в процессе поиска работы. Для людей среднего возраста основная цель – найти постоянный доход независимо от сферы деятельности. Возрастная группа 45+ не проявляет особой готовности к переезду. В опросе, предлагаемом вашему вниманию, и отдавалось сознательное предпочтение молодым респондентам, находящимся в активном поиске на рынке труда.