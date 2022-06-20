Опрос недели ⟩ Легко ли найти работу в Эстонии и как это связано с возрастом и географией поиска?

Работа есть, если искать

У нас в Силламяэ можно найти работу. Не то чтобы ее нет совсем. Она есть, но только если ты окончил что-то. Есть хороший техникум, но молодежь, конечно, едет в Таллинн. Там большой город, больше возможностей выбора, где учиться. Как правило, молодые здесь не остаются. И если после учебы находят работу, то возвращаются в Силламяэ только в гости. Я, кстати, работаю здесь в порту на контейнерном терминале. Так что работа, если искать – есть. Люди работают на заводах, на карьерах. Но вот санкции против России и отсутствие поставок в порт, мне кажется, могут сильно повлиять на ситуацию. Многие могут потерять работу. Я сама слышала, что в порт сейчас к нам многие грузы не приходят, и это очень печально. До половины работников могут сократить.

За двадцать лет вся молодежь уехала

У нас в Нарве негде работать. Что касается людей от сорока и выше, им сразу отказывают, ссылаясь на возраст. Так и говорят: у вас возраст, извините. А молодежь не может найти тут перспективную работу. Некуда идти. Какой им смысл сидеть где-нибудь на «Балтийце»? Вот лично у меня там друг работает, и что? Конкретно ему четыре месяца не платили зарплату, а сейчас работодатель хочет подать на банкротство, и тогда уже точно никому ничего платить не будут, хотя люди же работали. Конечно, люди уезжают, а этого совсем не хочется. Ведь Нарва тогда пропадет. За двадцать лет вся молодежь уехала, вся. Городские власти свои обещания убрали в долгий ящик. Всегда надежда на новых людей, но пока только пустые обещания. У нас город большой культуры, в нем можно продвигать любые проекты, как в Таллинне. Есть набережная, замок, можно привлекать туристов, но у нас этим никто не занимается. Так что жить остаются только пожилые люди.