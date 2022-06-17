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Ужасное происшествие на массажном столе: «Голый турок запрыгнул мне на спину и дал волю рукам»

Кадри Таммепуу
Ужасное происшествие на массажном столе: «Голый турок запрыгнул мне на спину и дал волю рукам»
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Заказанный в турецком отеле массаж принял неожиданный оборот.
Заказанный в турецком отеле массаж принял неожиданный оборот. Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

В Турции жертвой сексуального насилия стала эстонка, которой не пришли на помощь в попытке добиться справедливости ни туроператор, ни дипломаты, не говоря уже о местных врачах или администрации отеля. Эстонское государство тоже возлагает всё бремя ответственности на нее саму, пишет Postimees.

Первый полет за границу в жизни Керли (имя известно редакции), воспитательницы детского сада и мамы взрослой дочери, начался утром в день ее 43 дня рождения. «Я давно мечтала о Турции - солнце, море, чудесная природа... Но все приняло неожиданный оборот, и теперь я всем говорю: лучше избегайте поездок в Турцию», — сказала женщина, посещавшая теплую страну в компании сестры. «Я не знаю, что бы я делала без нее», — добавил она.

Хилле Хансо, политический обозреватель, прожившая в Турции десять лет, в целом считает эту страну безопасным местом и для женщин, путешествующих самостоятельно. «В турецких СМИ время от времени появлялись сообщения об отдельных сексуальных нападениях на туристов», — сказала она. "Такие вещи могут произойти где угодно. Жаль, что здесь произошло насилие, испортило человеку прекрасный отдых и, возможно, нанесло ему травму на всю оставшуюся жизнь».

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