Ужасное происшествие на массажном столе: «Голый турок запрыгнул мне на спину и дал волю рукам»

В Турции жертвой сексуального насилия стала эстонка, которой не пришли на помощь в попытке добиться справедливости ни туроператор, ни дипломаты, не говоря уже о местных врачах или администрации отеля. Эстонское государство тоже возлагает всё бремя ответственности на нее саму, пишет Postimees.
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Первый полет за границу в жизни Керли (имя известно редакции), воспитательницы детского сада и мамы взрослой дочери, начался утром в день ее 43 дня рождения. «Я давно мечтала о Турции - солнце, море, чудесная природа... Но все приняло неожиданный оборот, и теперь я всем говорю: лучше избегайте поездок в Турцию», — сказала женщина, посещавшая теплую страну в компании сестры. «Я не знаю, что бы я делала без нее», — добавил она.
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