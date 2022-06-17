Важно ⟩ Право личного пользования жилым помещением может быть прекращено только в нотариальном порядке

Изменения касаются как формирования квартирной собственности, так и раздела квартирной собственности в уже функционирующем многоквартирном доме. Кроме того, самоуправлениям будет предоставлена ​​возможность создать примирительный орган для разрешения споров, касающихся квартирной собственности и квартирных товариществ.

По словам министра юстиции Марис Лаури, проект решает проблемы, возникшие после вступления закона в силу в 2018 году.

«Там, где встречается много разных людей и сталкиваются их интересы, легко возникают споры. Не являются исключением многоквартирные дома и созданные для их управления товарищества. Для того чтобы закон наилучшим образом защищал интересы собственников квартир, были обозначены проблемы, возникавшие в последние годы, и предложены их решения», — сказала она.

Например, проект предусматривает защитный механизм для предотвращения неправомочного обращения с пожилыми людьми.

«Например, если человек продает свою недвижимость, но с условием, что может жить там до самой смерти, то в случае злоупотреблений это условие может быть прекращено только нотариусом», — пояснила Марис Лаури.

В случае ужесточения формальных требований к прекращению личного права пользования жилым помещением, вместо этого будут смягчены требования, связанные с прекращением иных ограничений вещного права, в том числе ипотеки.