Правительство одобрило проект поправок к Закону о квартирной собственности и квартирных товариществах, определяющих условия совершения сделки по созданию квартирной собственности и условия прекращения ограниченного вещного права.
Важно ⟩ Право личного пользования жилым помещением может быть прекращено только в нотариальном порядке
Изменения касаются как формирования квартирной собственности, так и раздела квартирной собственности в уже функционирующем многоквартирном доме. Кроме того, самоуправлениям будет предоставлена возможность создать примирительный орган для разрешения споров, касающихся квартирной собственности и квартирных товариществ.
По словам министра юстиции Марис Лаури, проект решает проблемы, возникшие после вступления закона в силу в 2018 году.
«Там, где встречается много разных людей и сталкиваются их интересы, легко возникают споры. Не являются исключением многоквартирные дома и созданные для их управления товарищества. Для того чтобы закон наилучшим образом защищал интересы собственников квартир, были обозначены проблемы, возникавшие в последние годы, и предложены их решения», — сказала она.
Например, проект предусматривает защитный механизм для предотвращения неправомочного обращения с пожилыми людьми.
«Например, если человек продает свою недвижимость, но с условием, что может жить там до самой смерти, то в случае злоупотреблений это условие может быть прекращено только нотариусом», — пояснила Марис Лаури.
В случае ужесточения формальных требований к прекращению личного права пользования жилым помещением, вместо этого будут смягчены требования, связанные с прекращением иных ограничений вещного права, в том числе ипотеки.
Ограниченное вещное право, обременяющее недвижимое имущество, может быть прекращено на основании дигитально подписанного соглашения, а также возможна передача или отказ от ипотеки в дигитальной форме. Другими словами, когда изменение вступит в силу, вам больше не нужно будет ходить к нотариусу для этих операций и оплачивать нотариальные услуги, а заявление на регистрацию можно будет подать в дигитальном виде через государственный портал недвижимости.
Еще одним важным изменением является то, что квартирная собственность в будущем может быть установлена только нотариально. До сих пор это было необходимо лишь для образования квартирной собственности по соглашению сособственников, в дальнейшем формальные требования к этим сделкам будут унифицированы, и единоличному собственнику недвижимости для оформления квартирной собственности будет необходима нотариальная сделка.
Условия образования квартирной собственности в существующем многоквартирном доме также будут изменены таким образом, что в дальнейшем для образования новой квартирной собственности путем раздела существующей квартирной собственности потребуется согласие всех остальных собственников квартир. Данное изменение обеспечивает участие всех собственников квартир и защиту их интересов.
«Поскольку образование квартирной собственности является специфической и достаточно сложной сделкой, мы пришли к выводу, что в дальнейшем эта сделка должна быть нотариально заверена. Подобные изменения затрагивают важные для всех собственников квартир вопросы, особенно это касается голосов на общем собрании собственников квартир, поэтому и здесь мы посчитали необходимым предъявлять более жесткие требования к внесению любых изменений», — заявила министр.
В качестве совершенно новой возможности самоуправления смогут создать примирительный орган для разрешения споров о квартирной собственности и квартирных товариществах, который будет действовать на основании Закона о примирении. Создание примирительного органа стало бы альтернативой обычному обращению в суд и позволило бы собственникам квартир быстрее и дешевле разрешать споры, способствуя сотрудничеству и взаимопониманию собственников квартир.