ФОТО ⟩ В Таллинне полицейский автомобиль врезался в уличный столб, машина подлежит списанию

По словам руководителя патрульной службы Ляэне-Харьюского отделения полиции Леннарта Камса, поздно вечером в четверг, около 23.30, полицейский патруль заметил два электросамоката, едущих на большой скорости посреди проезжей части улицы Тонди.

Патруль решил проверить водителей, последовал за ними и просигнализировал им об остановке сине-красной мигалкой.

На железнодорожном переезде Тонди навстречу полицейской машине выехал автомобиль, и, чтобы избежать столкновения со встречным автомобилем и мотороллерами, водитель свернул с дороги налево, где стоял уличный столб.

«К счастью, за исключением полицейской машины, которая, скорее всего, будет списана, в столкновении никто серьезно не пострадал», — сказал Камс.