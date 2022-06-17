Истек ли срок службы вашего дымового датчика и как это проверить

По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, к настоящему времени срок службы примерно половины дымовых датчиков уже истек – это означает, что в случае опасности нельзя быть уверенным, что устройство сработает.

Советник технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Прийт Пошлин отметил, что срок эксплуатации дымовых датчиков не регулируется правовыми актами или стандартами – он зависит от сенсора и других электронных компонентов, а также встроенного аккумулятора или заменяемых батареек. «Как правило, срок службы датчиков – до десяти лет, точный срок устанавливает производитель», – подчеркнул Пошлин.

Почему датчик не может работать вечно?

В оптическом датчике находится отделение с крошечными «ребрами», которое улавливает дым. В него также встроены излучающий свет диод и считыватель света. Если в это отделение попадает дым, свет поступает в считыватель, и датчик срабатывает.

Однако со временем находящиеся внутри датчика сенсоры, реагирующие на дым, могут потерять чувствительность. Нажатие на тестовую кнопку подтверждает, что аккумулятор/батарейка, электроника и звуковая система работают, но это не всегда означает, что датчик действительно исправен. Срок службы устройства сокращают время, пыль, насекомые, жир, выделяющийся дома при приготовлении еды, и влажность. «Даже если вы думаете, что дома очень чисто, со временем в приборе накапливаются пыль и грязь», – отметил Пярьяла.

Когда менять датчик?