Дымовые датчики стали в Эстонии обязательными уже 13 лет назад, и если вы до сих пор не заменили свой датчик, то срок его службы, вероятно, уже истек. По данным Спасательного департамента, в зависимости от производителя и цены срок годности дымового датчика составляет от трех до десяти лет.
Истек ли срок службы вашего дымового датчика и как это проверить
По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, к настоящему времени срок службы примерно половины дымовых датчиков уже истек – это означает, что в случае опасности нельзя быть уверенным, что устройство сработает.
Советник технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Прийт Пошлин отметил, что срок эксплуатации дымовых датчиков не регулируется правовыми актами или стандартами – он зависит от сенсора и других электронных компонентов, а также встроенного аккумулятора или заменяемых батареек. «Как правило, срок службы датчиков – до десяти лет, точный срок устанавливает производитель», – подчеркнул Пошлин.
Почему датчик не может работать вечно?
В оптическом датчике находится отделение с крошечными «ребрами», которое улавливает дым. В него также встроены излучающий свет диод и считыватель света. Если в это отделение попадает дым, свет поступает в считыватель, и датчик срабатывает.
Однако со временем находящиеся внутри датчика сенсоры, реагирующие на дым, могут потерять чувствительность. Нажатие на тестовую кнопку подтверждает, что аккумулятор/батарейка, электроника и звуковая система работают, но это не всегда означает, что датчик действительно исправен. Срок службы устройства сокращают время, пыль, насекомые, жир, выделяющийся дома при приготовлении еды, и влажность. «Даже если вы думаете, что дома очень чисто, со временем в приборе накапливаются пыль и грязь», – отметил Пярьяла.
Когда менять датчик?
По словам Пошлина, обязательная маркировка дымового датчика должна содержать дату производства или номер партии и информацию о рекомендованном производителем времени замены устройства (то есть срок службы). Точные данные об условиях использования и сроке службы прибора должны быть приведены в инструкции по эксплуатации. Каждый производитель должен сертифицировать датчик, чтобы получить разрешение на его продажу в Европейском союзе – на нем должна быть маркировка CE и EVS-EN 14604:2005, а также название импортера или производителя. Если хотя бы чего-то из этого нет, датчик срочно надо заменить. По данным Спасательного департамента, на необходимость поменять датчик указывает и изменение чувствительности прибора – если он срабатывает, когда не надо, или наоборот, срабатывает гораздо медленнее, чем должен.
Исправность дымового датчика можно проверить с помощью аэрозоля SmokeSabre, работающего на водяном пару: распылите на датчик искусственный дым, и вы узнаете, сработает ли прибор. Благодаря телескопической трубе это безопасно для датчика, так как вы не поднесете тестер слишком близко к устройству и на нем не останется конденсат от остатков газа, который может испортить датчик. И все же обязательно следуйте инструкции по эксплуатации, чтобы не сломать свой датчик.
Что надо учесть при покупке датчика?
При покупке датчика стоит помнить, что дешевое устройство может оказаться некачественным. В первую очередь следует учитывать дату производства прибора: если датчик произведен за года до покупки, он подходит, а более старые уже лучше не приобретать. «Важно обратить внимание на то, что срок службы отсчитывается от даты производства. В магазине может продаваться устройство со скидкой, которое лежит там уже какое-то время, а значит, часть срока службы уже прошла, – сказал Пярьяла. – Поэтому еще в магазине надо проверить, когда был сделан датчик – это указано на наклейке на обратной стороне прибора».
Умный датчик надежнее
Как и любое другое электронное устройство, дымовой датчик может сломаться. «Поэтому было бы неплохо иметь дома датчик, передающий информацию. Локальный дымовой датчик бесполезен, если вы уйдете в магазин или будете косить во дворе траву – толк от него будет только в том случае, если кто-то есть дома. А умный датчик дыма и угарного газа поможет, даже если вы не дома, к тому же он сам сообщит, если у него разрядится аккумулятор или произойдет какая-либо поломка», – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
Основные рекомендации, как обеспечить исправность устройства:
- нажатие на тестовую кнопку позволяет проверить, работают ли батарейка, электроника и звуковая система датчика;
- проверить исправность датчика можно с помощью тестового аэрозоля;
- меняя батарейку, проверьте, когда истекает срок службы прибора;
- проверьте датчики у своих бабушек-дедушек;
- датчик с истекшим сроком годности или неисправный датчик следует заменить при первой возможности.