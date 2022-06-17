Россияне – не единая нация, а разделить ее можно на четыре условные группы, каждая из которых занимает особое место в рейтинге несчастья, пишет Артемий Троицкий, музыкальный критик и публицист, эмигрировавший из России в Эстонию в 2014 году.
АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ ⟩ Индекс несчастья у российской гов**элиты, терпил, мутантов и граждан
Если Россия срочно не избавится от темного кошмара по фамилии Путин, не встрепенется и не проклянет свое позорное настоящее, это будет Самая Несчастная Страна в Мире (СНСМ – намек на садо/мазо, кстати, тоже уместный). Не потому, что там будет хуже, чем в КНДР, Иране или Эритрее – в ПуЛАГе будет примерно так же. А потому, что Северная Корея (отродясь), Иран (с 70-х годов прошлого века) и Эритрея (со времен императора Хайле Селассие) иной жизни и не знали. Там своя устоявшаяся казарменная норма. Отмороженные корейцы влачат как роботы; задавленные персы ропщут, но альтернативы не видят; Эритрея – это Эритрея: последние места в мире по всем рейтингам. А вот в РФ всем мало-мальски вменяемым и состоявшимся людям, снизу доверху, будет – да и уже брезжит – невыносимо горько вспоминать сытые и веселые денечки совсем недавнего прошлого.
«Один народ, одно государство, один вождь» (Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer) – так повелось у нацистов, как немецких, так и русских. Я не считаю, что нация едина (об империи и вожде вообще говорить противно) и могу разделить россиян как минимум на четыре отряда. Назову их мутанты, терпилы, гов**элита и граждане. Опишу каждый сегмент вкратце.
Мутанты – верноподданные путинисты или просто вконец отделанные пропагандой (не)люди. Диапазон: от старичков и старушек из «Отрядов Путина» до молодых военных садистов и их довольных жен. Их доля в населении не так велика: я бы сказал, 15-20 процентов. И она медленно уменьшается – за счет прозрения отдельных, а также естественной убыли – по возрасту и в мясорубке.
Терпилы – самая многочисленная (60-70 процентов) и самая загадочная группа. Они достаточно трезво и безрадостно оценивают ситуацию; начальству не верят, но и не верят в собственные перспективы. Боятся. В большинстве своем аполитичны и озабочены ежедневным выживанием. Среди них достаточно много людей профессиональных и с высшим образованием.
Г-элита (без ароматной приставки – ну никак!) – неплохо обеспеченная часть населения (их 5-10 процентов), включает в себя чиновников, силовиков, большинство деятелей культуры, медиа и предпринимателей крупного и среднего масштабов. Обеспечивает функционирование нынешней фашистской системы с разной степенью вовлеченности и цинизма.
Граждане – сознательные товарищи, критически относящиеся к современной российской действительности и не стесняющиеся в той или иной форме это высказывать. Таких, я надеюсь, 10-15 процентов. Преобладает молодежь, не успевшая прибиться к терпилам. Отсюда же идет и основная утечка россиян за границу, очень заметная уже повсюду в Европе и ее окрестностях.
Индекс несчастья у мутантов и остальных
Теперь вводим новый термин: индекс новоприобретенного несчастья. ИНН – знакомая россиянам аббревиатура. Что этот индикатор означает, наверное, понятно: степень ухудшения всего ассортимента жизненных показателей, вызванная развязанной Путиным войной против Украины и свободного мира. Показателей, замечу, отнюдь не только материальных и экономических. Счастье/несчастье – вообще категории, скорее, психологические, если не сказать экзистенциальные. Давайте посмотрим, что творится с ИНН у четырех выделенных нами слоев населения РФ.
Мутанты – о, счастливчики! Это единственная группа, у которой ИНН не то что не взлетел, а, напротив, даже понизился! Идет мобилизация патриотов-психопатов, подогреваемая телевизором. У бабульки-путятишны теперь внучок герой, авось привезет со спецоперации стиральную машину, а если самого привезут в цинке, то пять миллионов светит! Кому война, а лапшеголовым праздник. Я даже думаю, что для многих, особенно людей среднего возраста, этот зомби-милитаризм – своего рода бессознательная интуитивная терапия от ужаса происходящего. Но тут скрыт один фатальный минус: эта ура-эйфория – временная. Неудача России в войне, зашкаливающее количество жертв, экономический кошмар – все это неминуемо охладит даже самых борзых. И ИНН взовьется кострами похмелья.
Терпилы – индекс несчастья уже высок, и будет продолжать расти по мере обвала уровня и качества жизни. Причем особенно болезненно ситуация бьет по терпилам не «глубинным», а городским, фактически – по среднему классу и около того. И вот тут встает главный вопрос, страх властей и надежда гражданского общества: как «простые люди» отреагируют на беспрецедентную в их жизни социальную и экономическую катастрофу? Будут терпеть дальше, склоняясь уже ниже некуда, или смогут преодолеть страх и апатию и попробуют распрямиться?! Ответа на этот вопрос пока нет. С уверенностью можно сказать только одно: как писал когда-то поэт Виктор Коркия – «Привычка к несчастью – дурная привычка».
Г-элита – «тоже плачут». И это хорошо. Навзрыд, правда, стесняются – непатриотично. ИНН летит на бреющем или парит - в зависимости от санкционного попадания – и ложится тяжким бременем на членов семей, их комфорт и, как выразился Путин, «лакшери». Однако запас живучести у гов**элитариев – с народным не сравнить! Отняли Майами и Лазурку – отстроятся в Крыму; погнали из Крыма – освоят каждую сотку под Сочами; рванет на Кавказе – втянут щупальца на Рублевку. Главное – есть десятки миллионов терпил, из которых можно выжимать налоги и взятки, и сотни тысяч мутантов, чтобы держать всяческий глубинариат в узде. В либретто водевиля под названием «Раскол элит» я не верю: гов** к гов** тянется. А называется это бурление традиционно – «Сплотимся вокруг».
Граждане – разумеется, рекордсмены по несчастливости, смятенности и застрессованности. В отличие от мерзавцев из г-элит и затюканных терпил, полет их ИНН вызван не только (а у многих и не столько!) тяготами нового быта, но и муками морального свойства. Большинству, наверное, этого не понять, но знаете – бывает жгуче стыдно за свою страну, которую привык любить; бывает больно за своих друзей и родственников, которые оказались мудаками; бывает жутко, что твои, вроде, соотечественники насилуют и убивают детей. И совсем уж тошно от того, что совсем непонятно – как быть и что делать? И самый простой и удобный ответ - «У-те-кай!» - устраивает далеко не всех. Загвоздка в том, что отдельные прекрасные граждане и небольшие их группы не могут состыковаться в гражданское общество. А было бы им счастье. Власти это знают и делают все, чтобы не.
У-те-кай!
Продолжим и завершим классикой рокапопса 90-х. Как там было у Ильи Лагутенко?
«У-те-кай! В подворотне нас ждет маньяк» – так, дождался! Who is mister Maniac – тоже понятно.
«Хочет нас посадить на крючок» – считай, посадил, и крепко. К черту Бродского, Высоцкого и даже Башлачева – Мумий Тролль напророчил все!
«Остались только мы на растерзание-е-е – парочка сотен миллионов молодых (и не очень) ребят (и девчат) – русских, украинских, белорусских…» СТОП! Не. Дайте. Себя. Растерзать. Если жить не надоело.
Есть популярная поговорка – не то чтобы сильно мудрая, но ситуационно близкая. Звучит так: НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО. Украине злонамеренное рукотворное несчастье, ниспосланное соседним государством, поможет – нет сомнения! С Россией, как всегда – черт его знает! Чуть было не написал фразу: «Мы стоим перед выбором – оставаться ли Самой Несчастной Страной В Мире или…» – и самому стало смешно. Кто ж не вожделеет счастия-то… «как птица для полета». Выбор в другом, и он практически за каждым: махнуть рукой или попробовать. Не в смысле «утечь или не смыться», а в более героическом сценарии: попытаться изменить страдальческую карму России или оставить, как есть. Есть ощущение, что подступил последний шанс.