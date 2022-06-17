АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ ⟩ Индекс несчастья у российской гов**элиты, терпил, мутантов и граждан

Граждане – разумеется, рекордсмены по несчастливости, смятенности и застрессованности. В отличие от мерзавцев из г-элит и затюканных терпил, полет их ИНН вызван не только (а у многих и не столько!) тяготами нового быта, но и муками морального свойства. Большинству, наверное, этого не понять, но знаете – бывает жгуче стыдно за свою страну, которую привык любить; бывает больно за своих друзей и родственников, которые оказались мудаками; бывает жутко, что твои, вроде, соотечественники насилуют и убивают детей. И совсем уж тошно от того, что совсем непонятно – как быть и что делать? И самый простой и удобный ответ - «У-те-кай!» - устраивает далеко не всех. Загвоздка в том, что отдельные прекрасные граждане и небольшие их группы не могут состыковаться в гражданское общество. А было бы им счастье. Власти это знают и делают все, чтобы не.