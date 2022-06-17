Президент Латвии: важно укреплять силы НАТО в странах Балтии

Президент Латвии подчеркнул, что Россия является агрессивной страной и останется таковой еще долгое время, и потому НАТО следует соответствующим образом реорганизовать свою оборонную стратегию.

Левитс указал, что предыдущая стратегия обороны была принята в 2010 году, в совершенно иной ситуации. На саммите НАТО 30 июня будет принят новый документ, отражающий новую ситуацию. Страны Балтии выступают за то, чтобы стратегия включала возможность усиления восточного фланга НАТО путем расширения присутствия альянса на территории, которая простирается от Эстонии до Болгарии.

Президент также отметил, что на повестке дня стоит вопрос о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку его поддержали все страны восточного фланга НАТО.

Левитс упомянул, что на прошлой неделе он встречался с президентами стран восточного фланга НАТО в Бухаресте, где было принято решение скоординировать общую позицию по вопросам обороны, так как восточный фланг составляет приблизительно две трети альянса.