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Цены на дизельное топливо вновь обновили рекорд

rus.postimees.ee
Цены на дизельное топливо вновь обновили рекорд
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Заправка. Фото иллюстративное.
Заправка. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

В пятницу стоимость дизельного топлива на местных автозаправочных станциях поднялась на новый рекордный уровень - 2,075 евро за литр.

Еще в пятницу утром цена на дизельное топливо составляла 2,035 евро за литр. В эту среду сеть автозаправочных станций Circle K временно подняла стоимость дизельного топлива до 2,089 евро, другие сети АЗС цены не повышали.

В пятницу цены подняли сразу три сети автозаправок - Circle K, Olerex и Alexela.

Стоимость бензина с октановым числом 95 поднялась с 2,135 до 2,155 евро.

Между тем, сравнение цен в столицах стран Балтии, проведенное компанией Circle K, показывает, что в Таллинне, Риге и Вильнюсе цены на дизельное топливо выросли по сравнению с прошлой пятницей, цены на другие виды топлива в странах Балтии изменились в другом направлении.

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