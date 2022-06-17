Цены на дизельное топливо вновь обновили рекорд

Еще в пятницу утром цена на дизельное топливо составляла 2,035 евро за литр. В эту среду сеть автозаправочных станций Circle K временно подняла стоимость дизельного топлива до 2,089 евро, другие сети АЗС цены не повышали.

В пятницу цены подняли сразу три сети автозаправок - Circle K, Olerex и Alexela.

Стоимость бензина с октановым числом 95 поднялась с 2,135 до 2,155 евро.