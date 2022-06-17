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Борис Джонсон неожиданно прилетел в Киев

BBC News Русская служба
Борис Джонсон неожиданно прилетел в Киев
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BBC
Фото: BBC News

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно снова приехал в Киев, где встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джонсон
Джонсон Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно снова приехал в Киев, где встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Визит Джонсона не был объявлен заранее, более того, в пятницу он должен был выступить на конференции на севере Англии - но вместо этого оказался в украинской столице.

В последний раз он был в Киеве в апреле.

«Господин президент, Владимир, рад снова оказаться в Киеве», – написал Борис Джонсон.

Нынешний визит Бориса Джонсона состоялся на следующий день после того, как в Киеве прошла встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса с президентом Украины Владимиром Зеленским.

BBC
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