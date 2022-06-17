В 15 из 21 государств ЕС, в которых минимальная заработная плата установлена законом, реальная минимальная зарплата по состоянию на 1 января за год снизилась. Это произошло несмотря на относительно большое номинальное повышение минимальной заработной платы за тот же период, сообщил Eurofound – Европейский фонд улучшения условий жизни и труда.
В большинстве стран ЕС минимальная зарплата за год снизилась
Номинально определенная законом минимальная зарплата выросла в прошлом году больше, чем в предыдущие годы, а в пяти странах рост процентуально выражен двузначным числом: 19,5 процента в Венгрии, 13,7 процента в Литве, 12 процента в Эстонии, 10,9 процента в Румынии и 10,3 процента в Хорватии.
В Эстонии по состоянию на начало января этого года реальное повышение минимальной заработной платы составило лишь 0,9 процента, а в Литве 1,3 процента.
В государствах-членах до расширения минимальная заработная плата росла скромнее, больше всего на 4-6 процентов в Португалии, Испании и Бельгии.
Однако инфляция проглотила большую часть этого увеличения. Если текущая инфляционная тенденция сохранится, минимальная заработная плата вряд ли увеличится в этом году, считает Eurofound.