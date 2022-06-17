Руководители комиссий по иностранным делам парламентов Северной Европы призывают оказать дополнительную поддержку Украине.
Комиссии по иностранным делам парламентов Северной Европы призывают оказать поддержку Украине
Сегодня в Лондоне руководители комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских стран, Северных стран, Соединенного Королевства и Ирландии выступили с совместным заявлением, в котором призывают ускорить оказание военной помощи Вооруженным силам Украины, повысить финансовую поддержку правительства Украины и соседних государств, принявших военных беженцев, и начать планирование по долгосрочному восстановлению Украины.
В заявлении руководители комиссий по иностранным делам вновь выражают солидарность с народом Украины и чтят память павших во время защиты свободы, территориальной целостности и демократического государственного порядка. «Наша обязанность – коллективно и решительно отреагировать на войну, которая пытается силой повлиять на существующее мироустройство и уже сейчас меняет будущее Европы», – пишут они.
Руководители комиссий призывают международное сообщество и дальше поддерживать Украину, ускорив при этом поставки тяжелого вооружения и предоставление другой военной помощи, и повысить финансовую поддержку правительства Украины для совершения текущих расходов, а также финансовую поддержку соседних государств, принявших почти пять миллионов украинских беженцев. «Помимо этого, мы призываем правительства начать планирование долгосрочного восстановления Украины в тесном сотрудничестве с украинским правительством», – указано в заявлении.
Председатели комиссий жестко осуждают постоянные нарушения международного права и военные преступления, которые совершают Вооруженные силы России и их пособники. Председатели призывают международное сообщество использовать все возможные меры, чтобы предотвратить дальнейший террор народа Украины, развязанный российскими военнослужащими, и сделать все, чтобы виновные понесли наказание. «Это включает в себя формирование специального трибунала для назначения наказаний за совершение против Украины преступлений агрессии», – сообщают председатели комиссий по иностранным делам. По их мнению, также важно обеспечить следственным органам достаточно ресурсов и прямой доступ к местам преступлений на территории Украины.
Помимо этого, руководители комиссий по иностранным делам осуждают использование Россией голода и продуктов питания как рычагов для увеличения своего влияния. «Генеральный секретарь ООН предупреждал, что сотням миллионов человек из-за вызванного войной дефицита продуктов питания угрожают "голод и нищета". Порядка 750 000 человек из Эфиопии, Афганистана, Сомали, Южного Судана и Йемена уже страдают от голода и тяжелого истощения. Несмотря на это Россия продолжает блокаду портов на Черном море, атакует склады с зерновыми и удобрениями и объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, а также осуществляет на оккупированных территориях кражи зерна с целью дальнейшего употребления или получения прибыли», – говорится в заявлении.
Председатели комиссий призывают правительства сотрудничать с партнерами, разделяющими нашу точку зрения, с целью повышения коллективной защиты от военных и ядерных угроз в Европе, объединить страны от Дальнего Севера до Балтийских стран и Черного моря, и принять срочные меры для сокращения ядерных угроз. Они также призывают правительства создать механизмы, которые позволят выявить исходящие от других государств скрытые угрозы демократии и рыночной экономике, а также делиться этой информацией с союзниками и партнерами, чтобы создать общую картину угроз.
К заявлению присоединились председатели комиссий по иностранным делам парламентов Соединенного Королевства, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии. От Эстонии заявление подписал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.
Полный текст заявления на эстонском и английском языках.