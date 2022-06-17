Комиссии по иностранным делам парламентов Северной Европы призывают оказать поддержку Украине

Сегодня в Лондоне руководители комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских стран, Северных стран, Соединенного Королевства и Ирландии выступили с совместным заявлением, в котором призывают ускорить оказание военной помощи Вооруженным силам Украины, повысить финансовую поддержку правительства Украины и соседних государств, принявших военных беженцев, и начать планирование по долгосрочному восстановлению Украины.

В заявлении руководители комиссий по иностранным делам вновь выражают солидарность с народом Украины и чтят память павших во время защиты свободы, территориальной целостности и демократического государственного порядка. «Наша обязанность – коллективно и решительно отреагировать на войну, которая пытается силой повлиять на существующее мироустройство и уже сейчас меняет будущее Европы», – пишут они.

Руководители комиссий призывают международное сообщество и дальше поддерживать Украину, ускорив при этом поставки тяжелого вооружения и предоставление другой военной помощи, и повысить финансовую поддержку правительства Украины для совершения текущих расходов, а также финансовую поддержку соседних государств, принявших почти пять миллионов украинских беженцев. «Помимо этого, мы призываем правительства начать планирование долгосрочного восстановления Украины в тесном сотрудничестве с украинским правительством», – указано в заявлении.