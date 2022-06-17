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Рижская дума не разглашает как будет сносить советский военный памятник

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Рижская дума не разглашает как будет сносить советский военный памятник
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Памятник в парке Победы
Памятник в парке Победы Фото: Paula Čurkste/LETA

Рижская дума пока не разглашает методы и сроки демонтажа памятника советским воинам в Пардаугаве, пишет RUS TVNET.

Сегодня в Рижской думе состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждался ход дальнейшей работы, сообщили агентству LETA в самоуправлении. На заседании обсуждались как методы демонтажа, так и сроки, но с учетом того, что это также вопрос национальной безопасности, самоуправление не предоставляет более подробной информации о процессе демонтажа.

«Вчера Сейм одобрил законопроект о запрете на экспонирование в Латвии объектов, прославляющих советский и нацистский режимы. Им предусмотрен демонтаж советского памятника в парке Победы к 15 ноября. Дата была известна ранее, поэтому Рижское самоуправление уже приступило к работе по подготовке демонтажа и консультациям с ответственными учреждениями и вовлеченными предприятиями», – отмечает исполнительный директор города Риги Янис Ланге.

Как сообщалось, Сейм вчера в окончательном чтении принял закон «О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики», которым предусмотрено, что прославляющие тоталитарные режимы объекты подлежат демонтажу до 15 ноября.

Законом предусмотрен снос памятника в парке Победы. Подземная часть должна быть демонтирована до 30 июня 2023 года.

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