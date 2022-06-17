«Новости в 7» за 17 июня: насколько популярны в Эстонии электромобили и выставка, посвященная красоте наготы

Оппозиция в столичном горсобрании грозит вотумом недоверия мэру Таллинна. Об этом и не только - сегодня в объективе тележурнала «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.