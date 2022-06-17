Оппозиция в столичном горсобрании грозит вотумом недоверия мэру Таллинна. Об этом и не только - сегодня в объективе тележурнала «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 17 июня: насколько популярны в Эстонии электромобили и выставка, посвященная красоте наготы
«Новости в 7» за 17 июня: насколько популярны в Эстонии электромобили и выставка, посвященная красоте наготы
Сегодня в выпуске:
- Дебаты во время вотума недоверия министру образования как показатель уровня парламентской культуры. Оппозиция в столичном горсобрании грозит таким же вотумом мэру Таллинна.
- «Красноармейские» памятники в столице пока останутся на своих местах. Большинство в городском собрании высказалось против.
- Евросоюз планирует через 10 лет отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Наш корреспондент выяснял, насколько популярны в Эстонии электромобили?
- В столице открылась художественная выставка, посвященная чувственности и красоте обнаженного человеческого тела. Мы посетили ее одними из первых!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 17 июня.