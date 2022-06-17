Согласно опубликованным в начале июня последним данным переписи населения, в Эстонии проживает 919 711 эстонцев, что составляет 69,4 процента населения.
Последние данные: эстонцами являются 69,4 процента населения Эстонии
Эти данные основаны на сведениях о жителях, национальность которых известна. Неизвестной осталась этническая принадлежность 6727 человек, потому что они не отметили ее в регистрах или не указали при предыдущей переписи, сообщила ведущий аналитик Департамента статистики Эстонии Этель Маазинг.
У каждого человека есть право признавать себя представителем той национальности, с которой он ощущает самые прочные связи в этническом и культурном отношении. Обычно это передается по наследству от родителей, то есть человек чувствует себя принадлежащим к той национальности, к которой принадлежат и его родители, а в случае разных национальностей по крайней мере к одной из них.
В ходе последних трех переписей были собраны сопоставимые данные, которые можно использовать для анализа того, как с годами менялись ответы людей о национальности. В переписях 2000 и 2011 годов информация о национальности собиралась посредством опроса, на который мог ответить человек или член его домохозяйства. Хотя в переписи 2021 года также задавался вопрос о национальности, этот анализ основан на информации, сформированной эстонскими регистрами, особенно регистром народонаселения, и результатами, полученными на основе ответов предыдущей переписи. Данные, собранные в ходе опроса, можно будет анализировать после ноября, когда они будут обработаны.
Всего в Эстонии 901 695 человек, которые проживали в стране во время всех последних трех переписей и все они участвуют в текущем сравнении. Это не значит, что они должны были жить здесь двадцать лет подряд, но они были постоянными жителями Эстонии по крайней мере на момент проведения переписей. Исключаются все молодые люди, родившиеся после переписи 2000 года, то есть после 31 марта 2000 года. В настоящее время их насчитывается 306 302 человека, или 23 процента общей численности населения. Это показывает, что 10 процентов населения Эстонии иммигрировали или оставались недоступными по крайней мере во время одной из двух предыдущих переписей.
Если смотреть, как определили свою национальность люди, участвовавшие во всех трех переписях, то 95 процентов, или 857 110 жителей, остались той же национальности. 72,9 процента из них эстонцы, 23,5 процента русские и 1,5 процента украинцы, остальные этнические группы составляют меньше одного процента.
Затем анализируются те пять процентов, что в течение 20 лет сменили национальность. Следует отметить, что в переписях 2000 и 2011 годов национальность могла быть указана за другого человека, но в последней переписи каждый человек имел возможность сам внести свой ответ в регистр.
Больше всего различий наблюдается в связи с принадлежностью к группе эстонцев или русских. Встречается, что при переписи 2000 года человек отметил себя принадлежащим к одной национальности, через 10 лет к другой, а через 20 лет к той же, что и в первый раз.
Если смотреть на сменивших национальность, то разницы по половому признаку нет, то есть и мужчины, и женщины ведут себя одинаково. Однако больше всего людей меняют национальность те, что сейчас младше 38 лет. По переписи 2000 года они были несовершеннолетними, и в то время за них отвечал другой член домохозяйства.
73 процента тех, кто еще 20 лет назад считал себя русским, к настоящему времени стали эстонцами. 1370 человек считали себя эстонцами при переписи 2000 года, при переписи 2011 года они ощущали себя принадлежащими к другой национальности, а теперь снова считают себя эстонцами.
Таким образом можно сказать, что люди в течение 20 лет скорее мало меняли свою этническую принадлежность – таких было только пять процентов из сопоставимых данных. Больше изменений происходит, когда человек вступает в самостоятельную жизнь, ведь прежде его национальность указывал не он сам, а член его домохозяйства. Затруднения с определением этнической принадлежности могут быть и у тех, кто вырос в семье с родителями разных национальностей.