Последние данные: эстонцами являются 69,4 процента населения Эстонии

Если смотреть, как определили свою национальность люди, участвовавшие во всех трех переписях, то 95 процентов, или 857 110 жителей, остались той же национальности. 72,9 процента из них эстонцы, 23,5 процента русские и 1,5 процента украинцы, остальные этнические группы составляют меньше одного процента.

Затем анализируются те пять процентов, что в течение 20 лет сменили национальность. Следует отметить, что в переписях 2000 и 2011 годов национальность могла быть указана за другого человека, но в последней переписи каждый человек имел возможность сам внести свой ответ в регистр.

Больше всего различий наблюдается в связи с принадлежностью к группе эстонцев или русских. Встречается, что при переписи 2000 года человек отметил себя принадлежащим к одной национальности, через 10 лет к другой, а через 20 лет к той же, что и в первый раз.

Если смотреть на сменивших национальность, то разницы по половому признаку нет, то есть и мужчины, и женщины ведут себя одинаково. Однако больше всего людей меняют национальность те, что сейчас младше 38 лет. По переписи 2000 года они были несовершеннолетними, и в то время за них отвечал другой член домохозяйства.

73 процента тех, кто еще 20 лет назад считал себя русским, к настоящему времени стали эстонцами. 1370 человек считали себя эстонцами при переписи 2000 года, при переписи 2011 года они ощущали себя принадлежащими к другой национальности, а теперь снова считают себя эстонцами.