Совет эстонской государственной авиакомпании Nordic Aviation Group назначил председателя правления работающей под наименованием Xfly дочерней компании Regional Jet OÜ Яна Палмера председателем правления и материнской компании.
Председателем правления Nordic Aviation Group назначен Ян Палмер
После того как Эрки Урва покинул Nordica, финансовый директор группы Этери Харринг осталась в совете директоров и временно исполняла обзанности председателя правления. В правление Nordic Aviation Group по-прежнему входят два члена. Новый председатель вступит в должность 1 июля, сообщило предприятие.
За свою карьеру Ян Палмер успешно руководил несколькими авиакомпаниями в разных странах. Regional Jet OÜ, начавшая полеты в 2016 году, под его руководтвом стала прибыльной авиакомпанией, специализирующейся на предоставлении аутсорсинговых услуг по всей Европе. Ян Палмер также является президентом Европейской ассоциации региональных авиакомпаний, объединяющей почти 60 авиакомпаний, крупнейших мировых производителей самолетов и ряд аэропортов по всей Европе.
Ян Палмер сообщил в пресс-релизе, что в качестве председателя правления Nordic Aviation Group он сосредоточится на развитии прибыльного бизнеса авиакомпании.
Nordic Aviation Group в настоящее время эксплуатирует 16 самолетов и насчитывает около 500 авиационных специалистов в Эстонии, Швеции, Дании, Финляндии и Литве. Предпритие планирует значительно увеличить в ближайшие годы свой летный парк.