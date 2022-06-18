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Фото ⟩ Такого еще не было: на юге Эстонии потоп, даже коров пришлось спасать на лодках

Анналийза Кёсс
Такого еще не было: на юге Эстонии потоп, даже коров пришлось спасать на лодках
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Фотография читательницы. Потоп в Вырумаа, 17 июня 2022 года.
Фотография читательницы. Потоп в Вырумаа, 17 июня 2022 года. Фото: Erakogu

Дожди последних дней на юге Эстонии вызвали наводнение, которого, по словам местных жителей, до этого в июне никогда не наблюдалось. Затопило и некоторые районы на востоке страны. 

«Впервые в истории Вырумаа потоп происходит летом. Если раньше такое происходило только весной и не каждый год, то в этом году наводнение происходит именно в июне», - говорит проживающая в Вырумаа читательница Elu24 Кирсика Кыйв, добавляя, что такого она еще не видела.

«Даже коров с луга спасают на лодках. Люди, у которых огороды, спасают растения от воды по колено. Моя мама тоже пошла спасать лук и огурцы, чтобы посадить их заново там, куда вода еще не добралась, поскольку с каждым часом потоп становится все больше и больше», — описывает ситуацию Кыйв в Вырумаа у реки Мустйыги.

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