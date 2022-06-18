Дожди последних дней на юге Эстонии вызвали наводнение, которого, по словам местных жителей, до этого в июне никогда не наблюдалось. Затопило и некоторые районы на востоке страны.
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Фото ⟩ Такого еще не было: на юге Эстонии потоп, даже коров пришлось спасать на лодках
Такого еще не было: на юге Эстонии потоп, даже коров пришлось спасать на лодках
«Впервые в истории Вырумаа потоп происходит летом. Если раньше такое происходило только весной и не каждый год, то в этом году наводнение происходит именно в июне», - говорит проживающая в Вырумаа читательница Elu24 Кирсика Кыйв, добавляя, что такого она еще не видела.
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