Фото ⟩ Такого еще не было: на юге Эстонии потоп, даже коров пришлось спасать на лодках

«Впервые в истории Вырумаа потоп происходит летом. Если раньше такое происходило только весной и не каждый год, то в этом году наводнение происходит именно в июне», - говорит проживающая в Вырумаа читательница Elu24 Кирсика Кыйв, добавляя, что такого она еще не видела.

«Даже коров с луга спасают на лодках. Люди, у которых огороды, спасают растения от воды по колено. Моя мама тоже пошла спасать лук и огурцы, чтобы посадить их заново там, куда вода еще не добралась, поскольку с каждым часом потоп становится все больше и больше», — описывает ситуацию Кыйв в Вырумаа у реки Мустйыги.