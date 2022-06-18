Невероятно! Пожилая дама стала обладательницей роскошной виллы

Сьюзен сказала изданию Mirror, что не может поверить в эту новость. По словам бабушки десяти внуков, она подумала, что это шутка. Сьюзен на самом деле за одну ночь стала собственницей дома за 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4 миллиона евро)!

Дом, который разыграли в лотерею. Фото: Omaze / SWNS / Scanpix

Как это случилось? Сьюзен купила за десять фунтов лотерейный билет для участия в благотворительной лотерее. Это был розыгрыш, который собрал миллион фунтов стерлингов для Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Призом розыгрыша и был этот дом.

«Когда нам впервые позвонили из Omaze (компания, организовавшая розыгрыш — ред.) и сказали, что мы выиграли, мой муж был уверен, что это какое-то мошенничество. Он был в этом абсолютно уверен и велел мне повесить трубку и пойти лучше с ним в паб», — рассказала Сьюзен.

Теперь Сьюзен и ее семья может купаться в бассейне с подогретой водой. Фото: Omaze / SWNS / Scanpix

Однако через час все прояснилось: на пороге их дома стояли представители Omaze.

«Я была потрясена! Мы сразу же пошли в паб отпраздновать с Джоном эту новость. Он до сих пор не может в это поверить. В тот вечер мы купили выпивку для всех, потому что теперь можем себе это позволить», — радостно воскликнула Сьюзен.

Большая гостиная вместит всю семью Сьюзен! Фото: Omaze / SWNS / Scanpix

Роскошный трехэтажный дом площадью 929 м2, полностью меблированный, с современной кухней, ванной комнатой, открытым бассейном с подогревом, теннисным кортом, сауной, тренажерным залом и кинотеатром. Дом расположен на участке площадью чуть менее двух гектаров с прудом, ручьем и частным лесом.

«Мы очень рады, что Сьюзен выиграла дом своей мечты, а мы собрали миллион фунтов стерлингов на благо животных», — прокомментировал представитель Omaze Джеймс Оукс.