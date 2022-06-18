Объем жилищных кредитов Swedbank превысил отметку в четыре миллиарда евро!

Последние два года характеризуются особенно активным рынком недвижимости и жилищного кредитования в Эстонии. В период с 2020 по 2021 год количество выданных в Эстонии кредитов на покупку жилья увеличилось более чем на треть. Средняя сумма кредита на покупку жилья в прошлом году составила 103 000 евро.

«Приятно видеть, что клиенты выбирают нас в качестве партнера для принятия такого личностно и эмоционально важного решения, как покупка или ремонт жилья. Преодоление отметки в четыре миллиарда – это важная веха для нас, и мы можем сказать, что почти каждый второй кредит на покупку жилья был взят в Swedbank», – говорит руководитель сферы жилищных кредитов Анне Пяргма.

«Мы разработали процесс подачи заявки на кредит таким образом, чтобы он был как можно более гладким для клиента, а цифровые каналы делают процесс подачи заявки безопасным и удобным, даже без личной встречи с кредитным менеджером. Почти треть сделок Swedbank теперь осуществляется дистанционно», — добавила она.

Когда речь идет о покупке жилья, все большее значение приобретает контроль энергоэффективности объекта. С конца 2020 года Swedbank предлагает кредиты на повышение энергоэффективности жилья. В прошлом году банк выдал 8,5 млн евро на повышение энергоэффективности частных, парных и рядных домов в Эстонии. Средняя сумма кредита на повышение энергоэффективности жилья составила 42 000 евро. Домовладельцы использовали большую часть суммы кредита на утепление жилища.

«Вопросы приобретения жилья – самые частые вопросы, с которыми обращаются в банк за консультацией. Подходящее ли сейчас время для покупки жилья, как накопить на первичный взнос? Вообще для покупки дома подходит любое время, если позволяет финансовое положение, – говорит Пяргма. – Отношения между клиентом и банком являются долгосрочными, поэтому для нас важно следовать принципам ответственного кредитования и быть уверенными в том, что кредитные обязательства посильны для клиента, даже если в его финансовом положении произошли неожиданные изменения».