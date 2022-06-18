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В парке Мянни пройдет большой летний праздник гриля и ярмарка Иванова дня

rus.postimees.ee
В парке Мянни пройдет большой летний праздник гриля и ярмарка Иванова дня
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Парк Мянни. Фото иллюстративное.
Парк Мянни. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня, 18 июня, с 12 до 19 часов, горуправа Мустамяэ организует в парке Мянни большой летний праздник гриля и ярмарку Иванова дня. В 17:30 на сцену выйдет главный исполнитель культурной программы праздника рок-группа SMILERS.

«Я рад пригласить всех мустамяэсцев и друзей нашего района на одно из самых ярких летних мероприятий юбилейного года Мустамяэ — большой летний праздник гриля и ярмарку Иванова дня. Дорогие друзья, приходите всей семьей и проведите сегодняшний чудесный субботний день на свежем воздухе, в нашем чудесном парке Мянни, – приглашает старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. - Мероприятие начинается в 12:00 и помимо аппетитных блюд и широкого выбора товаров, все посетители найдут себе развлечения по вкусу: будь то научное шоу для детей, ирландские танцы, аккордеонная музыка или выступление прославленной рок-группы SMILERS, заявленное на 17:30. Добро пожаловать!»

Программа Праздника гриля и летней ярмарки в парке Мянни

В субботу, 18 июня, в 12-19

12:00 Открытие мероприятия

12:15-13:15 Детское научное шоу

13:30-14:00 Ансамбль ирландского танца Solas

14:00-15:00 Истории о гриле

15:00-16:00 Клуб аккордеонный музыки «Амулет»

17:30 Рок-группа SMILERS

20:00 Окончание мероприятия

На ярмарке представлены товары на любой вкус от порядка 50 продавцов. Можно будет купить рыбу, мясо, мед, сладости, свежие фермерские продукты, клубнику и многое другое.

На празднике гриля можно купить и отведать широкий выбор блюд, приготовленных мастерами барбекю.

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