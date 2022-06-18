Фото ⟩ Роковая ночь для водителей электросамокатов: в ДТП пострадали шестеро

В 00.06 в Выру на улице Яама 26-летний мужчина потерял управление над электросамокатом и упал. Он был доставлен в Южно-Эстонскую больницу для проверки состояния здоровья.

В 00.39 в Таллинне у дома на улице Сыле, 54 управление над электросамокатом потерял 38-летний мужчина, в результате чего он упал. Пострадавший был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 00.40 в Таллинне на перекрестке улиц Тихазе и Сыпрузе автомобиль Toyota Prius, за рулем которого был 28-летний мужчина, столкнулся с выехавшим с тротуара на перекресток электросамокатом, которым управлял 18-летний молодой человек. Водитель самоката был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 00.48 в Таллинне у дома на Палдиском шоссе, 56, контроль над электросамокатом потерял и упал 17-летний молодой человек. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 03.11 поступило сообщение о ДТП в Таллинне у дома на Лийвалайа, 12, где 34-летний мужчина потерял управление над электросамокатом и упал. Он был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.