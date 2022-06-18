Совет: как выбрать новые окна для дома и не прогадать

«Пластиковые или ПВХ-окна дешевле. Они хорошо выдерживают эстонский климат, рамы легко чистятся, а выбор цветов широкий. Однако пластик со временем теряет свою ценность и восстановлению не подлежит. По качеству и теплостойкости окно из ПВХ не уступает деревянному окну», – говорит Таммъярв.

Алюминиевая рама редко используется для домашних окон. «Это самый прочный профиль, но он больше подходит для больших площадей, для офисных зданий с очень широкими оконными проемами и большими стеклянными поверхностями. Из пластика и дерева невозможно сделать очень большое окно, потому что этого не позволяют их физические свойства – рама прогибается», – объясняет Янар Таммъярв.

Окно должно быть в стиле дома

По словам архитектора Тамме, в случае более традиционного дома следует отдать предпочтение деревянным окнам с одной или двумя рамами, в случае более современного здания можно рассмотреть установку пластиковых или алюминиевых рам.

Чтобы найти окно в подходящем вам стиле, Тамме рекомендует для вдохновения прогуляться по жилому району или вообще по городу. «Посмотрите, какой формы и ширины оконные профили и рамы использовались, подходят ли они по стилю и размеру вашему зданию и так далее», – дает он интересный совет.

Каждой комнате - по окну