Окно – важная часть дома: оно придает зданию характер, дает свет и определяет, насколько большими будут счета за отопление. Выбор новых окон не будет головной болью, если продумать все нюансы.
Совет: как выбрать новые окна для дома и не прогадать
Замена окон и балконных дверей является актуальной проблемой, поскольку люди ищут способы повысить энергоэффективность своего жилища. Янар Таммъярв, исполнительный директор интернет-магазина окон и дверей Klar Home, говорит, что оконная промышленность сильно развилась, особенно с точки зрения технологических решений – заменяя окна и двери, можно значительно снизить расходы на отопление, в некоторых случаях даже на пятую часть.
Выбор окон начинается с того, идет ли речь о реновации или о новостройке. «Если вы просто меняете старые окна на новые, их можно, а иногда и нужно, выбрать точно в том же стиле, что и раньше – это самое простое решение. Если вы хотите изменить стиль окон или выбрать их для совершенно нового строения, вы должны сознательно убедиться, что они гармонируют с общим видом», – говорит Таммъярв.
Все зависит от бюджета и размера
По словам исполнительного директора Klar Home, деревянные окна – это классика, популярны также дерево-алюминиевые, пластиковые и алюминиевые окна. Расмус Тамме, главный архитектор архитектурного бюро ARS Projekt, добавляет, что чаще всего для больших проемов используется алюминиевые или стальные рамы, а для меньших – пластиковые и деревянные.
Как считает Таммъярв, деревянные окна подходят тем, кто ценит прежде всего эстетическую ценность и чей бюджет не ограничен. «Дерево – натуральный и возобновляемый материал, окно из него служит долго и может быть реновировано, например, перекрашено. Дерево-алюминиевое окно представляет собой сочетание очень прочных материалов, которые прослужат десятилетиями и не требуют особого ухода».
«Пластиковые или ПВХ-окна дешевле. Они хорошо выдерживают эстонский климат, рамы легко чистятся, а выбор цветов широкий. Однако пластик со временем теряет свою ценность и восстановлению не подлежит. По качеству и теплостойкости окно из ПВХ не уступает деревянному окну», – говорит Таммъярв.
Алюминиевая рама редко используется для домашних окон. «Это самый прочный профиль, но он больше подходит для больших площадей, для офисных зданий с очень широкими оконными проемами и большими стеклянными поверхностями. Из пластика и дерева невозможно сделать очень большое окно, потому что этого не позволяют их физические свойства – рама прогибается», – объясняет Янар Таммъярв.
Окно должно быть в стиле дома
По словам архитектора Тамме, в случае более традиционного дома следует отдать предпочтение деревянным окнам с одной или двумя рамами, в случае более современного здания можно рассмотреть установку пластиковых или алюминиевых рам.
Чтобы найти окно в подходящем вам стиле, Тамме рекомендует для вдохновения прогуляться по жилому району или вообще по городу. «Посмотрите, какой формы и ширины оконные профили и рамы использовались, подходят ли они по стилю и размеру вашему зданию и так далее», – дает он интересный совет.
Каждой комнате - по окну
«Сколько окон должно быть открывающимися, зависит от того, что кому нравится», – говорит Тамме. С точки зрения проветривания, в каждой комнате должно быть несколько открывающихся окон. «Необходимо учитывать, что открывающиеся окна имеют в дополнение к оконной коробке раму, которая делает промежуточные стойки шире – это влияет на общее впечатление от фасада».
«В традиционных домах открывающееся окно может быть красивой деталью, которая делает все окно визуально еще больше. Однако для современных домов подходят большие стеклянные поверхности и менее заметные коробки и рамы. Есть оконные рамы, которые скрыты за оконной коробкой, так что при взгляде снаружи невозможно увидеть разницу, открывающееся это окно или нет. В случае с более современными домами стоит рассмотреть как раз подобные варианты», — рекомендует архитектор.
Заказывать установку или ставить самим?
«Длительное время было нормой заказывать специалистов для установки окон. Сейчас этот подход меняется, – говорит Таммъярв. – Это не высшая математика – любой, кто может справиться с другим ремонтом, может легко заменить окна, сэкономив до 50% финансовых средств. Окна Klar Home также поставляются с инструкциями по установке».
Тем не менее, Тамме повторяет известную истину, что окно – это не просто наполнитель проема, а законченная система с наличниками, облицовочными досками, отделкой наличников и другими деталями. «При самостоятельной установке вы должны четко представлять, как достичь необходимой герметичности».
Освещенность в моде
Таммъярв и Тамме говорят, что в оконной индустрии тоже есть свои модные тенденции. «В случае с окнами наблюдается тенденция к увеличению площади остекления и уменьшению площади рамы. Появились такие нюансы, как оттенки стеклянных полос, изысканные профили из стали и драгоценных металлов, скрытые оконные коробки, использование ценных пород дерева - например, красного дерева, или комплексные решения оконных коробок с молдингами, шторами, наличниками и другими необходимыми вещами», – перечисляет Тамме разные направления.
Опыт Таммъярва говорит о том, что помимо визуальных трендов люди все больше ценят энергосбережение и износостойкость: «Выделю два ключевых слова: дерево-алюминиевая конструкция и тройное стекло. С этим решением вы можете жить беззаботно и без обслуживания окон в течение десятилетий».