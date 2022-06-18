Центристы стали единственными, кто проголосовал против переноса советских памятников в Таллинне

За проект проголосовали представители Партии реформ, «Ээсти 200», EKRE и «Отечества». Социал-демократы воздержались, Центристская партия выступила против.

Кристен Михал, представивший на заседании городского собрания проект, инициированный оппозиционными фракциями «Ээсти 200», EKRE, «Отечество» и Партии реформ, пояснил, что цель состояла в том, чтобы поручить городской управе в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников старины и Эстонским институтом исторической памяти не позднее 20 августа нанести на карту все памятники, созданные советским оккупационным режимом на территории Таллинна, и найти более подходящее для них место, желательно музей.

Кристен Михал Фото: Remo Tõnismäe

Он также указал, что те памятники, которые находятся на местах захоронений, должны быть защищены в соответствии с Законом об охране воинских захоронений в сотрудничестве с Министерством обороны и Комиссией по воинским захоронениям.

«Городское пространство столицы Эстонской Республики не может быть домом для символов, воспроизводящих «ореол славы Советского Союза». По словам Михала, городские власти должны сначала получить четкое представление о том, сколько таких памятников в городе и где они расположены, а затем можно будет подготовиться к их перемещению в более подходящие места. «Желательно в музеи, где они бы не беспокоили, а объяснили бы значение зла оккупационной власти в истории Эстонии и других народов свободного мира», – добавил он.

Партия реформ добавила в своем заявлении, что Таллиннская городская управа во главе с Михаилом Кылвартом, недавно проголосовала против перехода на эстоноязычное образование, отказалась обсуждать лишение таллиннских наград лиц, внесенных в ежегодник КАПО, и продолжает оплачивать рабочее место прокремлевски настроенного Александра Чаплыгина.

Центристской партии не ясно, чего требуют