Партия реформ заявила, что центристы стали единственной партией, проголосовавшей в четверг на заседании Таллиннского городского собрания против плана переноса памятников, прославляющих советскую власть из столичного городского пространства.
Центристы стали единственными, кто проголосовал против переноса советских памятников в Таллинне
За проект проголосовали представители Партии реформ, «Ээсти 200», EKRE и «Отечества». Социал-демократы воздержались, Центристская партия выступила против.
Кристен Михал, представивший на заседании городского собрания проект, инициированный оппозиционными фракциями «Ээсти 200», EKRE, «Отечество» и Партии реформ, пояснил, что цель состояла в том, чтобы поручить городской управе в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников старины и Эстонским институтом исторической памяти не позднее 20 августа нанести на карту все памятники, созданные советским оккупационным режимом на территории Таллинна, и найти более подходящее для них место, желательно музей.
Он также указал, что те памятники, которые находятся на местах захоронений, должны быть защищены в соответствии с Законом об охране воинских захоронений в сотрудничестве с Министерством обороны и Комиссией по воинским захоронениям.
«Городское пространство столицы Эстонской Республики не может быть домом для символов, воспроизводящих «ореол славы Советского Союза». По словам Михала, городские власти должны сначала получить четкое представление о том, сколько таких памятников в городе и где они расположены, а затем можно будет подготовиться к их перемещению в более подходящие места. «Желательно в музеи, где они бы не беспокоили, а объяснили бы значение зла оккупационной власти в истории Эстонии и других народов свободного мира», – добавил он.
Партия реформ добавила в своем заявлении, что Таллиннская городская управа во главе с Михаилом Кылвартом, недавно проголосовала против перехода на эстоноязычное образование, отказалась обсуждать лишение таллиннских наград лиц, внесенных в ежегодник КАПО, и продолжает оплачивать рабочее место прокремлевски настроенного Александра Чаплыгина.
Центристской партии не ясно, чего требуют
Заместитель председателя фракции Центристской партии Хельве Сяргава ранее заявила ERR, что им остается неясным, чего на самом деле требуют – передать воиинские захоронения в ведение Министерства обороны, очередного переноса «Бронзового солдата» или сноса мемориала Маарьямяэ, который архитекторы и некоторые эксперты считают достойным сохранения и реконструкции? По ее словам, последнее невозможно требовать от городских властей.